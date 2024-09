Que no se apague la música. La popularidad de Spotify ha llamado la atención de los cibercriminales que se las ingenian para obtener los datos de acceso a las cuentas de sus víctimas. ¿Sabes cuáles son los trucos para que nunca caigas?

De acuerdo con las investigaciones de la empresa de ciberseguridad ESET, los correos de phishing son los preferidos de los ciberdelincuentes para obtener las credenciales de acceso de cualquier cuenta. El engaño más recurrente es la urgencia vinculada a un pago o a una cancelación del servicio. Las víctimas reciben un enlace supuestamente oficial de Spotify para dirigirse a una web dedicada al robo de credenciales e información personal.

Recuerda que Spotify nunca pedirá a los usuarios información personal -como datos de los medios de pago o contraseñas-, ni se solicitarán pagos por medio de terceros o que la descarga de archivos adjuntos. Todas las gestiones debes consultarlas y gestionarlas desde la app oficial.

Las filtraciones de datos son otro riesgo al que los usuarios de Spotify están expuestos. Si crees que tus credenciales están en Internet, ingresa a la página HaveIBeenPwnd para detectar si el correo electrónico está involucrado en las filtraciones de la darkweb.

Ubicación de la opción "2-Step Verification"

El consejo de ESET es no reutilizar los usuarios y las contraseñas ya que, si se filtran los datos de alguna cuenta o servicio, todo el resto estará vulnerable.

No hay dejar pasar el uso de aplicaciones no oficiales y la infección de malwares. Hay softwares que prometen acceso gratuito a las funciones de Spotify Premium pero solo hacen de anzuelo para obtener las credenciales de las víctimas. Además, estas apps no vienen solas: los malwares que se descargan en segundo plano pueden estar operando de manera discreta para registrar las pulsaciones de las teclas y enviar esa información a los hackers.

Cómo proteger tu cuenta de Spotify

No hace falta ser un experto en ciberseguridad para mantener tu cuenta segura. Aquí te decimos cuáles son las medidas que debes asumir para que tu cuenta de Spotify no caiga en las manos equivocadas.

Crea una contraseña que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Asegúrate de que sea lo suficientemente larga, ya que las contraseñas más largas son más difíciles de adivinar. Nunca uses la misma contraseña en diferentes cuentas; considera usar un gestor de contraseñas para guardarlas de forma segura.

Activa la Autenticación de Dos Factores. Esta función añade una capa extra de seguridad, ya que necesitarás un código que se envía a tu teléfono cada vez que inicies sesión desde un dispositivo nuevo.

No hagas clic en enlaces sospechosos que recibas por correo electrónico o mensajes de texto, incluso si parecen legítimos. Es mejor escribir la dirección de Spotify directamente en tu navegador y asegurarte de que la URL comience con “https://” y tenga un candado visible.

Actualiza tu sistema operativo y aplicaciones, ya que estas actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad.

No des tu contraseña a nadie, ni a amigos o familiares. Evita acceder a tu cuenta desde redes Wi-Fi públicas sin protección.

Utiliza un Antivirus y Firewall porque pueden ayudarte a detectar y bloquear malware que intente robar tus datos.

Revisa regularmente tu historial de inicios de sesión y cualquier cambio en tu cuenta. Configura alertas para que te notifiquen sobre actividad sospechosa.

Considera un gestor de contraseñas porque te permite organizar y almacenar tus contraseñas de forma segura, además de generar contraseñas fuertes automáticamente.

Desconéctate de Spotify cuando no lo estés usando, especialmente en dispositivos compartidos, y desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, ya que pueden ser trampas de estafadores.