El Barcelona se enfrentará al Alavés este domingo 6 de octubre a las 9:15 am (PER/COL) y 8:15 am (MX), y es una fecha clave que podría definir el futuro de LaLiga. El cuadro azulgrana puede afianzarse de la punta, y un evento así deberías poder verlo en tu celular Android y iOS para no perderte de ningún detalle.

El Barcelona lidera la tabla de LaLiga hasta la Fecha 9 con 21 puntos, por delante del Real Madrid que suma 18 puntos tras el empate contra el Atlético de Madrid. El Barza no debería tener problemas para sumar tres puntos porque el rendimiento del Alavés ha sido mixto: de ocho partidos, ha conseguido tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

Lo cierto también es que el Barza está pensando el siguiente partido de la Champions League. “Perdimos en Mónaco pero no me encallo en eso ni en el pasado. Lo importantes es hacerlo bien en Champions y para eso hay que ganar partidos. Soy muy optimista. Si tenemos que volver a ganarnos el respeto lo haremos”, declaró Hans Flick, DT del Barcelona.

Hans-Dieter Flick, DT del Barcelona (EFE/Villar López)

Cómo ver EN VIVO el partido Real Madrid - Alavés

La transmisión oficial del partido de LaLiga será a través de la plataforma ESPN, disponible desde tu suscripción a Disney Plus. Puedes descargar la aplicación para Android y iOS desde este enlace para crear tu cuenta y acceder a los planes de pago.

Disney Estándar - 38.90 mensuales | Selección de canales de ESPN (ESPN e ESPN3)

Disney Premium - 55.90 mensuales | Todos los canales de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes.

Aconsejamos este último plan para que puedas acceder a todos los partidos así como a los torneos más importantes del fútbol en el resto del mundo. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Champions League, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y mucho más.

Ver Real Madrid - Alavés GRATIS y EN VIVO por Fútbol Libre y Pelota Libre

Pelota Libre y Fútbol Libre son páginas piratas que se dedican a la transmisión de eventos deportivos como la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y LaLiga. Generalmente, este tipo de páginas supone un riesgo significativo para la ciberseguridad de los usuarios. A través de las ventanas falsas de publicidad, los espectadores pueden descargar malwares o incluso ser suplantado.

Examinamos ambas páginas con plataformas de ciberseguridad online como Virus Total y IPQualityScore. Los informes advierten de la falta de un sistema de protección contra el secuestro de clics (clickjacking), una técnica para engañar a los internautas para que revelen información confidencial o tomar control de su ordenador cuando hacen clic en páginas web aparentemente inocentes.

Así las cosas, puedes ver los partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y LaLiga a través de Pelota Libre y Fútbol Libre bajo tu propio riesgo porque se trata de un servicio ilegal. El consumo de datos de un partido podría ser 1GB a 4GB según la calidad del video y la señal de Internet.

Sigue EN VIVO y GRATIS todas las fechas de LaLiga

Nuestra primera recomendación es descargar la aplicación oficial de LaLiga para acceder a los resultados, noticias y estadísticas en tiempo real. Puedes personalizarlo a tu antojo y acceder a los videoclips con los principales momentos de cada encuentro.

Sofascore también ofrece datos en tiempo real de fútbol local e internacional, así como de otros deportes. Podrás encontrar estadísticas detalladas sobre goles, actuaciones de jugadores y eventos deportivos. No hay pierde.

FotMob se caracteriza por los resultados en directo con alertas para que sigas de cerca cada momento del partido. A esto se suma información como alineaciones, goles, tarjetas, cambios y más.

OneFootball ofrece todos los resultados, noticias, marcadores, estadísticas, alineaciones de Copa Libertadores y Sudamericana. También podrás enterarte de los últimos fichajes de la Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga, Champions League, La Liga 1 y muchos más.