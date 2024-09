Ahora toca la vuelta en los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. Racing - Athletico Paranaense es uno de los encuentros más esperados que se jugará el jueves 26 de septiembre a las 7:30 pm (hora Perú / Colombia) y 9:30 pm (hora Argentina) en el Estadio Presidente Perón, conocido también como el Cilindro de Avellaneda. ¿No sabes cómo disfrutar del partido en Android y iOS? Aquí te lo contamos todo.

Racing viene de perder por 1-0 ante los brasileños en el partido que se celebró el pasado 19 de septiembre en el Estadio Ligga Arena. El partido estaba medianamente parejo según las estadísticas pero Paranaense abrió el marcador en el minuto 38 con gol de Joao Cruz.

El cuadro argentino, a pesar de jugar de visita, obtuvo mayor posesión y disparos totales pero Paranaense fue el más efectivo en disparos a puerta. ¿Será ahora que la localía dará ese empujón a Racing para voltear el resultado? Las matemáticas adelantarían que así sería porque la hinchada siempre juega a favor del entusiasmo y, en las circunstancias más difíciles en Brasil, a Racing solo le faltó la definición.

“Nosotros salimos a buscar el triunfo de entrada, no vinimos a especular con un empate ni un resultado en contra por la mínima diferencia. No se nos dio, pero merecimos más. Ahora vamos a trabajar duro en la semana para darlo vuelta en el Cilindro con toda nuestra gente”, declaró Gustavo Costas, DT de Racing. “Nos quedan 90 minutos en nuestra cancha para conseguir el resultado que necesitamos. No tenemos que volvernos locos. Demostramos que estamos en condiciones de pasar a las semifinales”.

Declaraciones del DT de Racing tras caer en Brasil (Difusión)

Podemos concluir con que ambos equipos presentan fortalezas y debilidades. La irregularidad es una característica común: tanto Racing como Athletico Paranaense han tenido altibajos en sus últimos partidos en la liga local. El factor cancha podría ser determinante porque Racing destaca por su rendimiento como local, mientras que Athletico Paranaense podría tener dificultades jugando fuera de Brasil. ¡No debes perderte el desenlace!

Copa Sudamericana 2024 | Mira EN VIVO y 100% LEGAL el partido Racing - Paranaense

Podrás ver el encuentro vía Disney Plus y así acceder a los canales de ESPN y Star. La recomendación es tener el Plan Premium para visualizar todo el contenido deportivo por si eres seguidor del fútbol internacional. Puedes coordinar con tus amigos porque el plan permite el acceso a cuatro dispositivos en simultáneo. Revisa aquí los planes disponibles.

La aplicación Disney Plus puedes descargarla desde Google Play y App Store. El programa es compatible con teléfonos y tabletas Android con Android 5.0 (Lollipop) y iOS 15.3 para adelante.

Una vez que hagas la descarga del aplicativo, ingresa para crear tu cuenta y hacer la compra de tu plan. Podrás hacerlo mediante tarjeta de crédito, débito, PayPal o a través de proveedores locales de TV. Solo después podrás acceder al catálogo de Disney Plus y solo queda buscar ESPN o Star para iniciar el streaming. Si compraste el plan con varios amigos, crea varios perfiles seleccionando “Perfil” en la esquina inferior de tu celular y pulsa en “Crear Perfil”. Selecciona el avatar, escribe el nombre del otro usuario y dale clic en “Guardar”.

Las ligas disponibles en Disney Plus son Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Liga Argentina, Campeonato Uruguayo y más.

Otra solución es acceder a DirecTVGO. Todos sus planes incluyen la Copa Sudamericana y acceso a DSPORTS. Puedes hacer clic aquí para revisar los precios. Después de contratar el servicio, puedes acceder a todos los canales a través del aplicativo. Te dejamos los enlaces para que hagas la descarga de la app.

Copa Sudamericana 2024 | Mira GRATIS y EN VIVO el duelo partido Racing - Paranaense por Fútbol Libre y Pelota Libre

Pelota Libre y Fútbol Libre son páginas piratas que hacen transmisiones de eventos deportivos como la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Estas páginas suponen un riesgo significativo para la ciberseguridad de los usuarios porque, a través de las ventanas falsas de publicidad, los espectadores pueden descargar malwares o incluso ser suplantados.

Examinamos ambas páginas con plataformas de ciberseguridad online como Virus Total y IPQualityScore. Los informes advierten de la falta de un sistema de protección contra el secuestro de clics (clickjacking), una técnica para engañar a los internautas para que revelen información confidencial o tomar control de su ordenador cuando hacen clic en páginas web aparentemente inocentes.

Así las cosas, puedes ver los partidos de la Copa Libertadores 2024 y Copa Sudamericana 2024 a través de Pelota Libre y Fútbol Libre bajo tu propio riesgo porque se trata de un servicio ilegal. El consumo de datos de un partido podría ser 1GB a 4GB según la calidad del video y la señal de Internet.

Sigue EN VIVO y GRATIS el partido Racing - Paranaense

Es posible que no tengas datos suficientes para ver todo el encuentro. Aquí te dejamos una lista de apps que ofrecen todos los datos al ras de la cancha. Sofascore entrega datos en tiempo real de fútbol local e internacional, así como de otros deportes. Podrás encontrar estadísticas detalladas sobre goles, actuaciones de jugadores y eventos deportivos. No hay pierde.

FotMob también se caracteriza por los resultados en directo con alertas para que sigas de cerca cada momento del partido. A esto se suma información como alineaciones, goles, tarjetas, cambios y más.

OneFootball ofrece todos los resultados, noticias, marcadores, estadísticas, alineaciones de Copa Libertadores y Sudamericana. También podrás enterarte de los últimos fichajes de la Serie A, La Liga, Premier League, Bundesliga, Champions League, La Liga 1 y muchos más.

COPA SUDAMERICANA 2024 | Cuartos de final vuelta (Hora Perú/Colombia)

Corinthians vs Fortaleza CE | 24/09/24 | 20:30

Independiente Medellín vs. Lanús | 25/09/24 | 20:30

Racing Club vs. Athletico Paranaense | 26/09/24 | 20:30

Cruzeiro vs. Club Libertad | 26/09/24 | 20:30

