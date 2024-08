Cada vez que usas un electrodoméstico en tu casa, por lo general, siempre lo desenchufas. Por ejemplo, la licuadora, la cocina eléctrica, el hervidor, el microondas y una gran cantidad de productos. Sin embargo, hay un dispositivo que suele consumir luz, incluso cuando está apagado.

Según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, este tipo de consumo de energía es llamado “fantasma”. Esto se da cuando ciertos artículos electrónicos están conectados al tomacorriente no se usan o se encienden.

Es en ese sentido que la institución recomendó a los usuarios ahorrar energía y desenchufar cualquier aparato de tu casa. Incluso, si vas a cargar tu dispositivo móvil, también es beneficioso que lo desconectes cuando llegue al 100%.

¿Cuál es el dispositivo que consume energía estando apagado? La CFE explica que es el televisor el que puede elevar tu recibo de luz. Detalló, en cifras, que puede generar “un gasto anual aproximado de 8.76 kilovatios-hora”.

Incluso, detalló que cuando termines de ver la televisión, lo más recomendable será desenchufarlo. La mayoría de los dispositivos actuales tienen, incluso, un sensor que queda encendido y es de color rojo.

Asimismo, la Agencia Internacional de la Energía de México informó que los apartados eléctricos pueden consumir alrededor de 1.6 kilovatios diarios estando apagados o enchufados.

Finalmente, dio a conocer un pequeño listado de dispositivos que pueden generar que tu recibo de luz aumente. Trata de desconectarlos ni bien termines de emplearlos en tu hogar:

Videojuegos

Bocinas o equipos de sonido

Computadoras de escritorio y laptops

Cargadores de celular, tablet o laptop

Impresoras

Microondas

Ventiladores

Calefactores

Cafeteras

Lavadora/Secadora

Recuerda que el hecho de que no funcionen o no realicen una actividad, no garantiza a que no vaya a consumir energía. Revisa también las fuentes de electricidad para que no haya ningún tipo de fuga o cable dañado.

