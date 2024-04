Los smartphones chinos son duros competidores en el mercado local. El Infinix Note 40 Pro es el dispositivo más reciente en los principales anaqueles y siempre hay dudas sobre qué tan competitivo es respecto a los buques insignia del pasado. En esta oportunidad, haremos la comparación con el catálogo de Xiaomi para saber cuál modelo es rinde como el nuevo smartphone asiático.

El equipo de Xiaomi que más parecido tiene al Note 40 Pro es el Mi 10, un modelo lanzado en 2020 cuyo procesador aún tiene capacidades para defenderse frente a las actualizaciones técnicas del nuevo celular de Infinix. Veamos punto por punto cuáles son las ventajas de cada teléfono.

De arranque, el Infinix Note 40 Pro ofrece un cuerpo resistente al agua clasificado como IP53, por lo que es garantía de durabilidad y protección contra salpicaduras

Acerca de la pantalla, y por lo mismo que es un dispositivo más moderno, el Infinix Note 40 Pro supera al Xiaomi Mi 10 con una frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz, proporcionando una experiencia visual más fluida. A esto se suma que su versión más reciente de Bluetooth (v5.2) permite una conectividad más rápida y estable.

Los detalles no tan favorables para el Note 40 Pro los tenemos en el rendimiento. De acuerdo con AnTuTu Benchmark, el modelo de Xiaomi es 63% mejor en rendimiento (705K vs. 432K), una ventaja que se repite en la prueba GeekBench 6 de un solo núcleo (1217 vs. 925 puntos). Esto se debe en parte porque el celular de Xiaomi utiliza una memoria (LPDDR5 3200 MHz) y un almacenamiento más rápidos (UFS 3.0 versus UFS 2.2).

En cambio, el Infinix Note 40 Pro ofrece la posibilidad de expandir la memoria mediante una tarjeta MicroSD de hasta 2048 GB para mayor versatilidad, así como la última versión del sistema operativo Android 14, la capacidad de carga rápida de 45 W y doble ranura para tarjetas SIM.

Así las cosas, el Infinix Note 40 Pro es un equipo de gama media que aún tiene lo suyo para competir con los buques insignia del pasado. Si gustas de la versatilidad, el equipo es una opción clara. No obstante, el Xiaomi Mi 10 trae un hardware aún competente pero sin las prestaciones más modernas.

Ficha técnica del Infinix Note 40 Pro

Dimensiones: 164.3 x 74.5 x 8.1 mm | 196 gramos

Pantalla: AMOLED de 6.78 pulgadas | Tasa de refresco de 120Hz | 1300 nits de brillo | Resolución de 1080 x 2436 pixeles

Procesador: Helio G99

RAM y almacenamiento: 12GB con 256GB

Cámaras traseras: 108 MP, f/1.8 | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4

Cámara delantera: 32 MP

Conectividad: Wi-Fi 802.11 Bluetooth 5.0 | NFC | Conectividad 4G | USB Tipo-C 2.0

SO: Android 14 | XOS 14

Batería: 5000 mAh | Carga rápida de 45W | Carga inalámbrica de 20W

Ficha técnica del Xiaomi Mi 10

Pantalla: 6,67″ AMOLED FHD+ | 2340 x 1080 px, 19,5:9, HDR10+ | 90Hz | 1200 nits | Corning Gorilla Glass 5

Procesador: Qualcomm Snapdragon 865 | GPU Adreno 650

RAM: 8 GB LPDDR5

Almacenamiento: 128 / 256 GB UFS 3.0

SO: Android 10 | MIUI 11

Cámaras traseras: 108 MP principal, OIS, f/1.69 | 2 MP bokeh f/2.4 | 13 MP gran angular, 123º, f/2.4 | 2 MP macro f/2.4

Video: 8K a 30fps | 4K a 60fps | Cámara lenta 120fps/1080p

Cámara frontal: 20 MP, f/2.3

Batería: 4780 mAh con carga rápida 30W | Inalámbrica a 30W e inversa a 10W

Sensores: acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB

Seguridad: lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial

Sonido: altavoces estéreo con sonido Hi-Res

Conectividad: conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS

Dimensiones: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm | 208 g