¿Qué tan sincera puede ser la Inteligencia Artificial? Meta AI está diseñado para ofrecer respuestas según una base de datos y algoritmos específicos. Podemos pensar que el software está diseñado para que no perjudique a la marca o limite las respuestas para no evidenciar sus desventaja respecto a la competencia. Es lo más lógico pero hemos descubierto que Meta puede “sincerarse”.

Lo primero que debes saber es que Meta AI no es que sea “sincero” sino que está programado para responder así sin voluntad alguna. De acuerdo con Meta, la IA usa “información online disponible públicamente e información con licencia. También utilizamos la información que compartiste en los productos y servicios de Meta. Por ejemplo, publicaciones o fotos con sus descripciones. No usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares para entrenar a nuestras IA”. Es a partir de esta base en la que Meta AI basa sus respuestas y tiene conocimiento de lo que hace mejor ChatGPT a partir de artículos de prensa, publicaciones en foros, etc.

Hice la prueba y abrí una conversación con Meta AI para saber si es que el software reconoce sus debilidades respecto a ChatGPT, el chatbot desarrollado por OpenAI. Meta AI sostiene que tiene sus propias fortalezas y debilidades, y -dentro de estas últimas- reconoce que ChatGPT “ha sido entrenado específicamente para generar texto creativo y puede producir respuestas más innovadoras y entretenidas”.

Siguiendo esta línea, Meta AI agrega que ChatGPT está diseñado para mantener conversaciones más largas y coherentes, mientras que el chatbot de Meta tiene un enfoque programado para responder preguntas de manera precisa y concisa.

También hay que considerar los tonos y estilos de cada programa. ChatGPT -de acuerdo con Meta AI- puede adoptar un tono más informal y conversacional, mientras que la IA de Meta proporciona respuestas con estilo profesional.

El programa de Meta reconoce, además, que las actualizaciones de conocimiento son más recientes en ChatGPT y que puede ser más hábil en juegos de palabras y humor, “ya que ha sido entrenado para entender y generar lenguaje más creativo”.

Puedes probar en tu celular cuáles son las demás mejoras de Meta AI y comparar ambos sistemas para que tengas las respuestas óptimas según tus necesidades. De ser alguien creativo y necesita guiones para comerciales o contenido online, ChatGPT es el más indicado. Meta AI, en cambio, es de ayuda para obtener respuestas concisas a dudas cotidianas. El hecho que esté en WhatsApp hace que puedas hacer preguntas inmediatas y soluciones puntuales.

Activa el botón Meta AI en WhatsApp

¿Con ganas de hacer comparaciones? Activa Meta AI en WhatsApp en simples pasos. Si eres propietario de un Android, deberás acudir a la tienda virtual Google Play y buscar la aplicación que deseas actualizar. Allí sabrás si es que hay una nueva versión disponible o, de tenerlo actualizado, si es que tendrás que esperar a que Meta disponga de Meta AI en tu celular hasta nuevo aviso.

En el caso de iOS, el procedimiento es prácticamente el mismo: ingresa a App Store y busca WhatsApp y Facebook Messenger en el catálogo para saber si es que hay una actualización pendiente. Si no hay novedades, no queda otra que seguir esperando a que tu dispositivo sea elegido para Meta AI.

