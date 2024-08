De momento solo los usuarios Beta tester lo tienen. WhatsApp ha empezado, nuevamente, a actualizarse en todos los dispositivos Android y iPhone del mundo, trayendo un montón de nuevos apartado con la finalidad de que no solo la uses para tu vida diaria, sino también para proteger tu privacidad y hasta emplearlos en tus chats grupales.

Además, se espera que la plataforma perteneciente al conglomerado de Meta te permita modificar el aspecto y colores de la aplicación. De esa forma, chequearás que las tonalidades de las burbujas de las conversaciones variarán a amarillo, rosado, verde, morado, entre otros.

Sin embargo, según WAbeta Info, WhatsApp ha añadido una herramienta que te quitará el estrés. De momento está en prueba en los dispositivos que han descargado la versión de WhatsApp Beta, así que no te desesperes en caso no lo tengas.

Si eres de vivir pendiente de los mensajes de WhatsApp y no deseas ver el contador en la pantalla de tu móvil, entonces usa este truco efectivo para que no tengas ansiedad de tener que contestar rápido.

Nueva función de WhatsApp evitará que tengas estrés a cada rato. Solo se activa usando un botón

La web que siempre termina por malograr la fiesta a WhatsApp, WABeta Info, ha revelado que esta herramienta se encuentra en la versión 2.24.18.11.

Se trata de la opción para marcar todos los mensajes como leídos.

Solo deberás ir a los tres puntitos de la esquina superior y allí pulsar el botón “Marcar como leídos”.

De esa manera, desaparecerá el contador de mensajes automáticamente.

Incluso, tanto tus chats grupales como individuales ya no tendrán esa notificación de “Espera respuesta”.

Eso sí, si tienes la opción del check azul activa, tus amigos recibirán la alerta de que has abierto sus mensajes.

Solo tienes que pulsar el botón de "Marcar todo como leído". (Foto: WABeta Info)

En la actualidad los terminales iPhone no tienen esa posibilidad de “Marcar como leído” todos los mensajes, por el contrario, solo los smartphones Android cuentan con ella, pero de manera limitada.

Asimismo, para poder desactivar el doble check azul tienes que ir a Ajustes, luego anda a Privacidad y allí deshabilita el botón de “Confirmaciones de lectura”. Con ello ya no se verá que has leído un mensaje en WhatsApp.

¿Aún no tienes la Beta de WhatsApp? Si no sabes cómo unirte a la app para desarrolladores, no te preocupes porque aquí también te daré los pasos:

Lo primero que tienes que realizar será ingresar a Google Play en tu dispositivo Android. En los iPhone es otro método completamente distinto.

Una vez que hayas entrado a la tienda de aplicaciones, deberás buscar la app de WhatsApp. Ingresa en ella y desplázate hacia la parte media. Allí se te dirá si deseas unirte a la Beta.

Solo pulsa en “Unirte” y con ello ya podrás contar con la nueva versión de WhatsApp. Eso sí, debes esperar unos cuantos minutos hasta que te llegue la actualización.

De esta manera te podrás unir a la Beta de WhatsApp sin demasiados trámites. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.