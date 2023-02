Si hay un reto viral que ha sido superado por muy pocas personas ese sin duda es el que motivó esta nota de Depor. Y es que da una tarea difícil de realizar: en solo 12 segundos debes hallar la palabra ‘MUECA’ que está en la imagen. ¿Crees que puedes hacerlo?

El error que cometieron muchos participantes es el distraerse a la hora de buscar. Ten en cuenta que no se brinda bastante tiempo para ubicar la palabra, por lo tanto, debes estar sumamente concentrado. Cada segundo es muy importante. No prestes atención a cosas que no tengan nada que ver con el desafío.

Si sigues la recomendación que acabamos de brindarte, tus posibilidades de cantar victoria en este reto viral aumentarán. ¡Ojo con eso! Todo depende de ti. La decisión es tuya. No olvides que puedes compartir la prueba con tus seres queridos para que también pongan a prueba su visión y se diviertan.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la palabra ‘MUECA’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral





En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘MUECA’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que siempre te divertirá. Algunos consisten en encontrar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

