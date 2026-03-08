¡Comparte fuerza y valor! Descarga 40 hermosas tarjetas del Día de la Mujer 2026 con frases de mujeres empoderadas. Úsalas para tus pancartas del 8M o envíalas a tus contactos hoy mismo. | Imagen creada por Depor usando la IA de Gemini
40 tarjetas del Día de la Mujer 2026 inspiradoras en mujeres empoderadas y valientes para tus pancartas del 8M
depor

40 tarjetas del Día de la Mujer 2026 inspiradoras en mujeres empoderadas y valientes para tus pancartas del 8M

  • ¡Comparte fuerza y valor! Descarga 40 hermosas tarjetas del Día de la Mujer 2026 con frases de mujeres empoderadas. Úsalas para tus pancartas del 8M o envíalas a tus contactos hoy mismo. | Imagen creada por Depor usando la IA de Gemini
    1 / 41

    ¡Comparte fuerza y valor! Descarga 40 hermosas tarjetas del Día de la Mujer 2026 con frases de mujeres empoderadas. Úsalas para tus pancartas del 8M o envíalas a tus contactos hoy mismo. | Imagen creada por Depor usando la IA de Gemini

  • "El éxito de cada mujer debe servir de inspiración a otra. Somos más fuertes cuando nos animamos unas a otras". -Serena Williams. | Crédito: Foto de Miguel Bruna en Unsplash / Composición Depor
    2 / 41

    "El éxito de cada mujer debe servir de inspiración a otra. Somos más fuertes cuando nos animamos unas a otras". -Serena Williams. | Crédito: Foto de Miguel Bruna en Unsplash / Composición Depor

  • "Qué equivocado es que una mujer espere que el hombre construya el mundo que ella quiere en lugar de crearlo ella misma". -Anais Nin | Crédito: Foto de Hannah Busing en Unsplash / Composición Depor
    3 / 41

    "Qué equivocado es que una mujer espere que el hombre construya el mundo que ella quiere en lugar de crearlo ella misma". -Anais Nin | Crédito: Foto de Hannah Busing en Unsplash / Composición Depor

  • "A medida que las mujeres alcancen el poder, las barreras caerán. A medida que la sociedad vea lo que las mujeres pueden hacer, a medida que las mujeres vean lo que las mujeres pueden hacer, habrá más mujeres ahí fuera haciendo cosas, y todos estaremos mejor por ello." -Ruth Bader Ginsburg. | Crédito: Foto de guille pozzi en Unsplash / Composición Depor
    4 / 41

    "A medida que las mujeres alcancen el poder, las barreras caerán. A medida que la sociedad vea lo que las mujeres pueden hacer, a medida que las mujeres vean lo que las mujeres pueden hacer, habrá más mujeres ahí fuera haciendo cosas, y todos estaremos mejor por ello." -Ruth Bader Ginsburg. | Crédito: Foto de guille pozzi en Unsplash / Composición Depor

  • "Puedo prometerles que las mujeres trabajando juntas -vinculadas, informadas y educadas- pueden traer paz y prosperidad a este planeta abandonado." -Isabel Allende. | Crédito: Foto de Raquel García en Unsplash / Composición Depor
    5 / 41

    "Puedo prometerles que las mujeres trabajando juntas -vinculadas, informadas y educadas- pueden traer paz y prosperidad a este planeta abandonado." -Isabel Allende. | Crédito: Foto de Raquel García en Unsplash / Composición Depor

  • "El feminismo no consiste en hacer fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de cambiar la forma en que el mundo percibe esa fuerza." -G.D. Anderson. | Crédito: Foto de ian dooley en Unsplash / Composición Depor
    6 / 41

    "El feminismo no consiste en hacer fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes. Se trata de cambiar la forma en que el mundo percibe esa fuerza." -G.D. Anderson. | Crédito: Foto de ian dooley en Unsplash / Composición Depor

  • "Las mujeres deben intentar hacer las cosas como las han intentado los hombres. Cuando fracasan, su fracaso no debe ser sino un desafío para los demás." -Amelia Earhart. | Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash / Composición Depor
    7 / 41

    "Las mujeres deben intentar hacer las cosas como las han intentado los hombres. Cuando fracasan, su fracaso no debe ser sino un desafío para los demás." -Amelia Earhart. | Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash / Composición Depor

  • "Las mujeres son líderes dondequiera que mires: desde la directora ejecutiva que dirige una empresa de Fortune 500 hasta el ama de casa que cría a sus hijos y dirige su hogar. Nuestro país fue construido por mujeres fuertes, y seguiremos derribando muros y desafiando estereotipos." -Nancy Pelosi. | Crédito: Foto de Becca Tapert en Unsplash / Composición Depor
    8 / 41

    "Las mujeres son líderes dondequiera que mires: desde la directora ejecutiva que dirige una empresa de Fortune 500 hasta el ama de casa que cría a sus hijos y dirige su hogar. Nuestro país fue construido por mujeres fuertes, y seguiremos derribando muros y desafiando estereotipos." -Nancy Pelosi. | Crédito: Foto de Becca Tapert en Unsplash / Composición Depor

  • "¿Cuál es la mayor lección que debe aprender una mujer? Que desde el primer día ya tiene todo lo que necesita dentro de sí misma. Es el mundo el que la convenció de que no lo tenía". -Rupi Kaur. | Crédito: Foto de That's Her Business en Unsplash / Composición Depor
    9 / 41

    "¿Cuál es la mayor lección que debe aprender una mujer? Que desde el primer día ya tiene todo lo que necesita dentro de sí misma. Es el mundo el que la convenció de que no lo tenía". -Rupi Kaur. | Crédito: Foto de That's Her Business en Unsplash / Composición Depor

  • "No vivas la vida de otra persona y la idea de otra persona de lo que es la feminidad. La feminidad eres tú". -Viola Davis. | Crédito: Foto de Melissa Askew en Unsplash / Composición Depor
    10 / 41

    "No vivas la vida de otra persona y la idea de otra persona de lo que es la feminidad. La feminidad eres tú". -Viola Davis. | Crédito: Foto de Melissa Askew en Unsplash / Composición Depor

  • "Soy una mujer fenomenal. Mujer fenomenal, esa soy yo". -Maya Angelou. | Crédito: Foto de Vonecia Carswell en Unsplash / Composición Depor
    11 / 41

    "Soy una mujer fenomenal. Mujer fenomenal, esa soy yo". -Maya Angelou. | Crédito: Foto de Vonecia Carswell en Unsplash / Composición Depor

  • "La verdadera república: los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos". - Susan B. Anthony. | Crédito: Foto de Jorge Flores en Unsplash / Composición Depor
    12 / 41

    "La verdadera república: los hombres, sus derechos y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos". - Susan B. Anthony. | Crédito: Foto de Jorge Flores en Unsplash / Composición Depor

  • "No hay nada más fuerte que una mujer rota que se ha reconstruido a sí misma". - Hannah Gadsby. | Crédito: Foto de Vitolda Klein en Unsplash / Composición Depor
    13 / 41

    "No hay nada más fuerte que una mujer rota que se ha reconstruido a sí misma". - Hannah Gadsby. | Crédito: Foto de Vitolda Klein en Unsplash / Composición Depor

  • "Lo más seductor que puede tener una mujer es la confianza en sí misma". - Beyoncé Knowles. | Crédito: Foto de Simon Maage en Unsplash / Composición Depor
    14 / 41

    "Lo más seductor que puede tener una mujer es la confianza en sí misma". - Beyoncé Knowles. | Crédito: Foto de Simon Maage en Unsplash / Composición Depor

  • "Decirle a una mujer todo lo que no puede hacer es decirle lo que sí puede". - Proverbio español. | Crédito: Foto de Josh Howard en Unsplash / Composición Depor
    15 / 41

    "Decirle a una mujer todo lo que no puede hacer es decirle lo que sí puede". - Proverbio español. | Crédito: Foto de Josh Howard en Unsplash / Composición Depor

  • "Una mujer realmente fuerte acepta la guerra por la que pasó y se ennoblece con sus cicatrices". - Carly Simon. | Crédito: Foto de Tuấn Trương en Unsplash / Composición Depor
    16 / 41

    "Una mujer realmente fuerte acepta la guerra por la que pasó y se ennoblece con sus cicatrices". - Carly Simon. | Crédito: Foto de Tuấn Trương en Unsplash / Composición Depor

  • "Las mujeres que creen las unas en las otras pueden sobrevivir a cualquier cosa. Las mujeres que creen las unas en las otras crean ejércitos que ganarán reinos y guerras." - Nikita Gill. | Crédito: Foto de Pascal Bernardon en Unsplash / Composición Depor
    17 / 41

    "Las mujeres que creen las unas en las otras pueden sobrevivir a cualquier cosa. Las mujeres que creen las unas en las otras crean ejércitos que ganarán reinos y guerras." - Nikita Gill. | Crédito: Foto de Pascal Bernardon en Unsplash / Composición Depor

  • "Tenemos que conseguir que las mujeres no se disculpen. Es hora de hacernos dueñas de nuestro éxito". - Tori Burch. | Crédito: Foto de Maria Teneva en Unsplash / Composición Depor
    18 / 41

    "Tenemos que conseguir que las mujeres no se disculpen. Es hora de hacernos dueñas de nuestro éxito". - Tori Burch. | Crédito: Foto de Maria Teneva en Unsplash / Composición Depor

  • "Las mujeres siempre dicen: 'Podemos hacer todo lo que hacen los hombres'. Pero los hombres deberían decir: 'Podemos hacer cualquier cosa que las mujeres puedan hacer'". - Gloria Steinem. | Crédito: Foto de Bence Halmosi en Unsplash / Composición Depor
    19 / 41

    "Las mujeres siempre dicen: 'Podemos hacer todo lo que hacen los hombres'. Pero los hombres deberían decir: 'Podemos hacer cualquier cosa que las mujeres puedan hacer'". - Gloria Steinem. | Crédito: Foto de Bence Halmosi en Unsplash / Composición Depor

  • "Una mujer fuerte entiende que los dones como la lógica, la decisión y la fuerza son tan femeninos como la intuición y la conexión emocional. Valora y utiliza todos sus dones". - Nancy Rathburn. | Crédito: Foto de John McArthur en Unsplash / Composición Depor
    20 / 41

    "Una mujer fuerte entiende que los dones como la lógica, la decisión y la fuerza son tan femeninos como la intuición y la conexión emocional. Valora y utiliza todos sus dones". - Nancy Rathburn. | Crédito: Foto de John McArthur en Unsplash / Composición Depor

  • "Los extremistas han demostrado lo que más les asusta. Una chica con un libro". - Malala Yousafzai. | Crédito: Foto de Andrea Chacón en Unsplash / Composición Depor
    21 / 41

    "Los extremistas han demostrado lo que más les asusta. Una chica con un libro". - Malala Yousafzai. | Crédito: Foto de Andrea Chacón en Unsplash / Composición Depor

  • "Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición". - Marilyn Monroe. | Crédito: Foto de Library of Congress en Unsplash / Composición Depor
    22 / 41

    "Las mujeres que buscan ser iguales a los hombres carecen de ambición". - Marilyn Monroe. | Crédito: Foto de Library of Congress en Unsplash / Composición Depor

  • "Lo que quiero que sepan las mujeres jóvenes y las niñas es: Sois poderosas y vuestra voz importa. Vais a entrar en muchas salas en las que puede que seáis las únicas que os parecéis a vosotras o que habéis tenido las experiencias que vosotras habéis tenido. Así que usad esa voz y sed fuertes". - Kamala Harris. | Crédito: Foto de Susan G. Komen 3-Day en Unsplash / Composición Depor
    23 / 41

    "Lo que quiero que sepan las mujeres jóvenes y las niñas es: Sois poderosas y vuestra voz importa. Vais a entrar en muchas salas en las que puede que seáis las únicas que os parecéis a vosotras o que habéis tenido las experiencias que vosotras habéis tenido. Así que usad esa voz y sed fuertes". - Kamala Harris. | Crédito: Foto de Susan G. Komen 3-Day en Unsplash / Composición Depor

  • "Si no te dan un sitio en la mesa, lleva una silla plegable". - Shirley Chisholm. | Crédito: Foto de Andrea Chacón en Unsplash / Composición Depor
    24 / 41

    "Si no te dan un sitio en la mesa, lleva una silla plegable". - Shirley Chisholm. | Crédito: Foto de Andrea Chacón en Unsplash / Composición Depor

  • "Estoy agradecida de ser mujer. Debo de haber hecho algo grande en otra vida". - Maya Angelou. | Crédito: Foto de Anastasia Nelen en Unsplash / Composición Depor
    25 / 41

    "Estoy agradecida de ser mujer. Debo de haber hecho algo grande en otra vida". - Maya Angelou. | Crédito: Foto de Anastasia Nelen en Unsplash / Composición Depor

  • "Una mujer fuerte es una mujer decidida a hacer algo que otras están decididas a no hacer." - Marge Piercy. | Crédito: Foto de Susan G. Komen 3-Day en Unsplash / Composición Depor
    26 / 41

    "Una mujer fuerte es una mujer decidida a hacer algo que otras están decididas a no hacer." - Marge Piercy. | Crédito: Foto de Susan G. Komen 3-Day en Unsplash / Composición Depor

  • "Hay algo muy especial en una mujer que domina en un mundo de hombres. Hace falta cierta gracia, fuerza, inteligencia, intrepidez y el valor de no aceptar nunca un no por respuesta." - Rihanna. | Crédito: Foto de L'Odyssée Belle en Unsplash / Composición Depor
    27 / 41

    "Hay algo muy especial en una mujer que domina en un mundo de hombres. Hace falta cierta gracia, fuerza, inteligencia, intrepidez y el valor de no aceptar nunca un no por respuesta." - Rihanna. | Crédito: Foto de L'Odyssée Belle en Unsplash / Composición Depor

  • "Una mujer fuerte mira a un reto a los ojos y le hace un guiño". - Gina Carey. | Crédito: Foto de sean Kong en Unsplash / Composición Depor
    28 / 41

    "Una mujer fuerte mira a un reto a los ojos y le hace un guiño". - Gina Carey. | Crédito: Foto de sean Kong en Unsplash / Composición Depor

  • "No pienses en hacer que las mujeres se adapten al mundo: piensa en hacer que el mundo se adapte a las mujeres." - Gloria Steinem. | Crédito: Foto de Peter Boccia en Unsplash / Composición Depor
    29 / 41

    "No pienses en hacer que las mujeres se adapten al mundo: piensa en hacer que el mundo se adapte a las mujeres." - Gloria Steinem. | Crédito: Foto de Peter Boccia en Unsplash / Composición Depor

  • "He decidido dejar de disculparme por mi feminidad. Y quiero que se me respete en toda mi feminidad porque me lo merezco". - Chimamanda Ngozi Adichie. | Crédito: Foto de Anastasia Nelen en Unsplash / Composición Depor
    30 / 41

    "He decidido dejar de disculparme por mi feminidad. Y quiero que se me respete en toda mi feminidad porque me lo merezco". - Chimamanda Ngozi Adichie. | Crédito: Foto de Anastasia Nelen en Unsplash / Composición Depor

  • "No hay nada que un hombre pueda hacer que yo no pueda hacer mejor y con tacones". - Ginger Rogers. | Crédito: Foto de Sable Flow en Unsplash / Composición Depor
    31 / 41

    "No hay nada que un hombre pueda hacer que yo no pueda hacer mejor y con tacones". - Ginger Rogers. | Crédito: Foto de Sable Flow en Unsplash / Composición Depor

  • "Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Una mujer debe hacer lo que él no puede". - Rhonda Hansome. | Crédito: Foto de Omar Lopez en Unsplash / Composición Depor
    32 / 41

    "Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Una mujer debe hacer lo que él no puede". - Rhonda Hansome. | Crédito: Foto de Omar Lopez en Unsplash / Composición Depor

  • "Cenicienta nunca pidió un príncipe. Pidió una noche libre y un vestido". - Kiera Cass. | Crédito: Foto de Romina Farías en Unsplash / Composición Depor
    33 / 41

    "Cenicienta nunca pidió un príncipe. Pidió una noche libre y un vestido". - Kiera Cass. | Crédito: Foto de Romina Farías en Unsplash / Composición Depor

  • "Las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción". - Ruth Bader Ginsburg. | Crédito: Foto de Sarah Cervantes en Unsplash / Composición Depor
    34 / 41

    "Las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman decisiones. No debería ser que las mujeres sean la excepción". - Ruth Bader Ginsburg. | Crédito: Foto de Sarah Cervantes en Unsplash / Composición Depor

  • "Hagan lo que hagan las mujeres, deben hacerlo el doble de bien que los hombres para que se piense que son la mitad de buenas. Por suerte, esto no es difícil". - Charlotte Whitton. | Crédito: Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash / Composición Depor
    35 / 41

    "Hagan lo que hagan las mujeres, deben hacerlo el doble de bien que los hombres para que se piense que son la mitad de buenas. Por suerte, esto no es difícil". - Charlotte Whitton. | Crédito: Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash / Composición Depor

  • "Algunas de nosotras nos estamos convirtiendo en los hombres con los que queríamos casarnos". - Gloria Steinem. | Crédito: Foto de Wonderlane en Unsplash / Composición Depor
    36 / 41

    "Algunas de nosotras nos estamos convirtiendo en los hombres con los que queríamos casarnos". - Gloria Steinem. | Crédito: Foto de Wonderlane en Unsplash / Composición Depor

  • "Creo que, si una chica quiere ser una leyenda, debe seguir adelante y serlo". - Calamity Jane. | Crédito: Foto de Tim Marshall en Unsplash / Composición Depor
    37 / 41

    "Creo que, si una chica quiere ser una leyenda, debe seguir adelante y serlo". - Calamity Jane. | Crédito: Foto de Tim Marshall en Unsplash / Composición Depor

  • "Brindo por las mujeres fuertes. Que las conozcamos. Que seamos ellas. Que las criemos". - Desconocido. | Crédito: Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash / Composición Depor
    38 / 41

    "Brindo por las mujeres fuertes. Que las conozcamos. Que seamos ellas. Que las criemos". - Desconocido. | Crédito: Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash / Composición Depor

  • "Si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre; si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer". - Margaret Thatcher. | Crédito: Foto de Chris Murray en Unsplash / Composición Depor
    39 / 41

    "Si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre; si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer". - Margaret Thatcher. | Crédito: Foto de Chris Murray en Unsplash / Composición Depor

  • "Si luchar por la sanidad femenina y la baja familiar remunerada y la igualdad salarial es jugar la carta de las mujeres, entonces reparte conmigo". - Hillary Clinton. | Crédito: Foto de Austin Schmid en Unsplash / Composición Depor
    40 / 41

    "Si luchar por la sanidad femenina y la baja familiar remunerada y la igualdad salarial es jugar la carta de las mujeres, entonces reparte conmigo". - Hillary Clinton. | Crédito: Foto de Austin Schmid en Unsplash / Composición Depor

  • "Ella creía que podía, así que lo hizo". - R.S. Grey. | Crédito: Foto de Anastasia Nelen en Unsplash / Composición Depor
    41 / 41

    "Ella creía que podía, así que lo hizo". - R.S. Grey. | Crédito: Foto de Anastasia Nelen en Unsplash / Composición Depor

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y estas tarjetas del son la excusa perfecta para celebrar a mujeres empoderadas, valientes y reales que inspiran cada día. En esta selección de 40 tarjetas del 8M encontrarás diseños con frases feministas cortas, mensajes de empoderamiento femenino y lemas poderosos para pancartas del Día de la Mujer. Estas tarjetas digitales combinan estilo moderno, identidad latina y un mensaje claro de igualdad de género. Puedes usarlas para imprimir, compartir en redes sociales o convertirlas en posters para marchas del 8 de marzo. Cada diseño está creado para honrar a mujeres fuertes, líderes, madres, amigas y trabajadoras que no se rinden. Aquí encontrarás tarjetas del Día Internacional de la Mujer con mensajes motivadores, citas inspiradoras y consignas feministas listas para viralizar. Si buscas ideas para tarjetas del 8M originales, creativas y con personalidad, este contenido te brindará muchas opciones. Usa estas tarjetas feministas para tus pancartas del Día de la Mujer, tus historias de Instagram o dedicársela a alguien importante en tu vida con enfoque inclusivo. Celebra el Día de la Mujer 2026 con imágenes, colores y palabras que reflejen tu voz, tu lucha y tu comunidad. Porque cada tarjeta, cada frase y cada mensaje cuenta para seguir abriendo camino a más mujeres empoderadas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC