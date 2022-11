¿Qué debes hacer? Pues es simple: lo único que tienes que hacer es decirnos cuál es la ubicación exacta del lobo que se encuentra acechando al zorro, pero a pesar que la indicación sea sencilla pues te advertimos que no te confíes. En la ilustración del reto visual de hoy se puede ver al pequeño cánido descansando pero a la vez inquieto, es que siente la mirada de uno de los más temidos depredadores. Algunas veces al día, pensamos en cómo pasar el tiempo libre que tenemos. Sabemos que debemos buscar actividades que no sean ocio barato, pero sí que no sean costosas.

Saca tus mejores habilidades como cazador para dar con un lobo feroz que se infiltró entre la imagen de este reto visual, el cual debes resolver en un mínimo tiempo, es decir, no más de 5 segundos. ¿Te crees capaz de resolverlo para así salir airoso entre los demás usuarios? Sabemos que sí, creemos en ti, pero solo tú podrás darnos la razón. Encuentra a ese animal y luego súmate a la gran mochila de virales que tenemos preparados para ti en estos días del año.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Abre bien los ojos y trata de ubicar al lobo escondido y avispado de este reto visual hoy. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, pero el tiempo límite se acabó y si estás acá es porque tampoco pudiste lograr resolver desafío complicado. Así que prepárate para lo que estás por ver, pues notarás que era muy sencilla la respuesta.

Solución del reto visual: aquí ubicas al lobo escondido y avispado. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.