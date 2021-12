Esta imagen se ha vuelto tendencia en redes sociales y a continuación te explicamos que es lo que tienes que hallar en ella. Tan solo bolo busca un rostro oculto en una gráfica simple, pero compleja. El coronavirus cambió nuestro hábitos del día a día de una manera rápida; sin embargo, salieron a la luz los retos virales que te ayudarán a mantenerte concentrado y que sirven como termómetro para poner a pruebas tus conocimientos o capacidades de observación.

Como no podía ser de otra forma, este desafío visual tiene un límite de tiempo. La decisión de limitar el tiempo radica en aumentarle la dificultad a este tipo de pruebas, debido a que provoca un cierto nerviosismo entre los usuarios que quieran adentrarse a resolver el acertijo. ¿Te crees capaz de lograrlo en solo 10 segundos y luego retar a tus amigos a hacerlo, incluso, en menos tiempo?

Para los últimos días de abril, los desafíos han retomado el protagonismo en las redes sociales, donde millones de usuarios de diferentes países como España, Argentina, México, Colombia o Estados Unidos se han mostrado partícipes activos para ponerse al límite de sus habilidades tratando de dar con la respuesta a las prueba visuales. Pero ojo, así como hay cada vez más adeptos, los desafíos se ponen más complicados.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Acertijo viral: halla el rostro oculto en el reto del sargento y el pajarito. (Difusión)

Si bien, algunos usuarios en las redes sociales pueden resolver el desafío rápidamente, a otros se les termina el tiempo. No es para menos: la aparente prolijidad de todas las formas y objetos confunden a la hora de encontrar un rostro como tal, pero trata de fijarte en las líneas y formas. Por eso, algunas pistas: mira las botas del sargento, trata de abrir bien los ojos.

Tras revisar la imagen anterior, habrás podido notar que el desafío es complicado. Sí, lo sabemos. No es tan fácil encontrar ese rostro oculto en una imagen que solo muestra pocos objetos, pero date cuenta que esta fotografía tiene otras matices, así que trata de abrir bien tus ojos, no mires de forma tan literal, sino voltea tu mirada. Tras reflexionar un poco, nos damos cuenta que aún no estás preparado para este nivel tan ‘pro’. Así que no te preocupes, tómate unos segundos más.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

El desafío, como era de esperarse, tiene respuesta para todos aquellos a los que se les venció el tiempo límite y perdieron la paciencia con este reto viral que ya tiene sabor a revancha. El rostro oculto en la imagen está en la bota de ese sargento, pero no de forma literal, sino dándole una vuelta de 180 grados. Esa es la solución, y si aún no lo logras ubicar correctamente, entonces revisa la siguiente imagen.

Solución: aquí está la respuesta y el rostro oculto en el reto del sargento y el pajarito. (Difusión)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Despiden a 900 empleados a través de una videoconferencia por Zoom. (Fuente video: Jóvenes Líderes TV)