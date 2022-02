Puede que las dificultades de un acertijo visual lleguen a un nivel superlativo, pero aunque la imagen de este reto lo parezca, es menos complejo. Si bien solo el 2% logra resolverlo en 10 segundos, este acertijo óptico sí tiene solución para un ojo entrenado que sabe cómo y por dónde buscarle la respuesta. Pero vamos, te pedimos que te involucres en el desafío y lo respondas cuanto antes, claro está, sin trampa alguna.

Lo que verás en el viral de hoy es un círculo hecho de líneas continuas que provoca una ilusión óptica con el fin de evitar que veas todos los números de la imagen. Sin embargo, no es algo complicado de resolver. ¿Puedes responder cuál es la cifra completa de siete dígitos que pocos logran ver?

Para resolver el siguiente acertijo, una de las pistas que te brindamos desde el inicio es que consta de siete dígitos, pero a simple vista algunos pueden ver solo tres, cuatro o hasta cinco. Dos de esos dígitos se esconden para los ‘tocados’. ¿Qué otra pista necesitarías? Pues pon los ojos lo más ‘chinos’ posibles y podrías descubrirlo. ¡Atrévete!

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Cuál es el número que se esconde detrás de las líneas? Solo el 2% logra ver los siete dígitos. (Foto: Twitter/Benonwine)

¿Llegaste a dar con la cifra total? Te habíamos advertido que no es un acertijo fácil, por lo que no te sientas mal si después de ver la imagen no llegaste encontrar la respuesta. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en intentar descifrar lo que no se ve -o no se ve completo-.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

A estas alturas, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti.

Si no lograste resolverlo, te mostraremos la solución de la nota. La respuesta real es de siete dígitos: el número que se oculta es el 3452839. Se entiende que la ilusión funciona jugando con la sensibilidad al contraste, una medida importante de la función visual, que nos permite percibir la diferencia entre los objetos y sus fondos.

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.