Voy a ser directo contigo. Si estás saliendo con una persona con la idea de que esta se convierta en tu pareja, súmate al test visual de esta nota de Depor. ¿Por qué? Porque la prueba es capaz de revelar si estás listo o no para iniciar una relación sentimental. Unos amigos que están solteros en este momento la desarrollaron y quedaron maravillados por lo que se enteraron. Apenas leyeron la información que les tocó, me comentaron que debía compartir la evaluación contigo. Es por eso que te la presento ahora. Ojo que aquí accederás a un resultado luego de haber elegido una de las rosas negras que aparecen en la imagen de abajo. Tienes que quedarte con la que más te guste. No puede ser otra. ¡Vamos!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay tres rosas negras. Aunque todas te parezcan lindas, solo debes seleccionar una, así que míralas bien y luego toma una decisión. Con respecto a los resultados de la prueba, debo recalcarte que no poseen validez científica. No les creas a las personas que digan lo contrario.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra tres rosas negras. Escoge una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Rosa 1:

Si elegiste esta rosa, estás casi listo(a) para empezar una relación sentimental. Lo que te falta para estar completamente preparado(a) es pasar más tiempo a solas.

Rosa 2:

Si escogiste esta rosa, estás completamente preparado(a) para empezar una relación sentimental. Aprendiste a curar heridas y a sentirte bien contigo mismo(a) antes de pensar en otra persona. Estás listo para iniciar algo serio con alguien.

Rosa 3:

Si elegiste esta rosa, necesitas tiempo para curarte. Aún no estás listo(a) para empezar una relación sentimental. No pretendas iniciar algo con una persona simplemente porque te sientes solo(a).

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales donde tienes que elegir algo para recibir información importante

¿Cuáles son los tres pilares imprescindibles de una relación sentimental sana?

El sueño de muchas personas es llegar a tener una relación sentimental sana. Sin embargo, muy pocas conocen que esta posee tres pilares imprescindibles que, de acuerdo a la página web itaepsicologia.com, son: la confianza, el respeto y el compartir.