Queremos que te diviertas y por eso ahora te presentamos un acertijo visual que consiste en hallar los hongos sin manchas blancas en la imagen. Ojo, la tarea es difícil de hacer. De hecho solo un 3 % de participantes pudo superar este reto viral. ¿Estás preparado(a)?

Antes de sumarte a este desafío, te recomendamos que tomes asiento, respires profundo y después abras los ojos lo más que puedas, pues la clave para cantar victoria está en observar detenidamente la ilustración sin preocuparte por el tiempo.

Este desafío es un verdadero éxito en Facebook y otras redes sociales. Lo curioso es que no tiene mucho tiempo de existencia. Por si no te has dado cuenta, fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó el día de hoy en su página web.

Imagen del reto viral

Los hongos sin manchas blancas están perfectamente escondidos en esta ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

A simple vista da la impresión de que todos los hongos presentes en la imagen tienen manchas, pero eso es totalmente falso. Si no pudiste decir “lo logré” en este acertijo visual, te pedimos que mires la imagen que está aquí abajo.

Aquí están los hongos sin manchas blancas. (Foto: Noticieros Televisa)

Recuerda que los retos virales solo existen con el fin de divertir a las personas. El presentado en esta nota no es la excepción. Si quieres participar en otro desafío, Depor es tu mejor opción. En esta página web ya hemos dado a conocer muchos.

