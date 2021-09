¿Te gustan los retos virales que son difíciles de superar? Si tu respuesta es un contundente “sí”, el de esta nota es ideal para ti. El acertijo visual que te presentamos aquí consiste en encontrar las maletas sin agarradera en una imagen.

El desafío es tan complicado que el 97 % de participantes no pudo cantar victoria. Te lo decimos para que te prepares y no te confíes. En la ilustración hay muchas maletas de distintos colores. Todas parecen estar completas, pero en realidad no es así.

Encontrar las que no tienen agarradera es tu misión. Abre bien los ojos y observa detenidamente la imagen. ¡Nosotros confiamos en tu capacidad! ¡Tú puedes! Juega a tu favor el hecho de que no hay un límite de tiempo para decir “lo logré”.

Cabe mencionar que este reto viral, que es un éxito en Facebook y otras redes sociales, fue creado por Noticieros Televisa, que lo publicó hace ya buen tiempo en su página web. Para ser exactos, el 17 de mayo del presente año.

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de ubicar las maletas sin agarradera en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como ya lo habíamos mencionado, esta prueba visual es muy complicada de superar. Casi nadie ha podido cantar victoria, así que no te sientas mal si la suerte no estuvo de tu lado. Aquí abajo podrás saber dónde se ubican las maletas sin agarradera.

Aquí están las maletas sin agarradera. (Foto: Noticieros Televisa)

