¿Te has preguntado cuál es el reto viral del momento en Facebook y otras redes sociales? Pues nosotros te decimos que es el que motivó esta nota. ¿En qué consiste? Tienes que hallar los cartuchos de dinamita apagados en una imagen.

Si bien puede parecer un acertijo visual imposible de superar, realmente no lo es. De hecho, no existe ningún desafío así. El detalle es que el que te presentamos aquí posee un elevado nivel de dificultad. No cualquiera es capaz de cantar victoria.

Para decir “lo logré”, debes buscar con calma. Aprovecha el hecho de que este reto viral no tiene un límite de tiempo. Recuerda que todos los acertijos visuales tienen como fin entretenerte. Este no es la excepción. ¡Adelante!

Imagen del reto viral

Tienes que encontrar los cartuchos de dinamita apagados en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si prestaste mucha atención a los detalles, te debes de haber dado cuenta que solo hay 2 cartuchos de dinamita que están apagados en la ilustración. Si en caso no pudiste hallarlos, no desesperes, pues aquí abajo sabrás dónde están.

Aquí están los cartuchos de dinamita apagados. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto viral presentado en esta nota? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Por otro lado, te informamos que el desafío es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 18 de mayo del presente año.

