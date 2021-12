Olvídate de las responsabilidades que tengas por un momento y participa en el acertijo visual de esta nota. No te arrepentirás, pues te divertirás. ¿En qué consiste el reto viral? Solo debes encontrar el error en la imagen.

Con honestidad te decimos que la tarea no es fácil de hacer. De hecho, no cualquiera es capaz de superar este desafío creado por genial.guru. Lo que juega a tu favor es que no posee un límite de tiempo. ¡Aprovecha eso!

Si deseas ser una de las personas que cantaron victoria en este acertijo visual, abre bien los ojos y busca con calma. Es muy importante que observes detenidamente la ilustración. ¡No digas después que no te dimos a conocer la clave del éxito en el reto viral!

Imagen del reto viral 2021

A simple vista no se aprecia el error en esta ilustración. ¿Puedes hallarlo? (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

Nosotros felicitamos a los usuarios que dijeron “lo logré” en este desafío. A quienes se les hizo imposible hallar el error, les informamos que si desean saber dónde se ubica pueden mirar la imagen que está aquí abajo.

Aquí está el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.