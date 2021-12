¿Qué te parece si participas en el acertijo visual del momento en Facebook y otras redes sociales? En esta nota puedes hacerlo. Aquí te presentamos al reto viral en el que tienes que hallar a un vampiro en la imagen.

Antes de sumarte al desafío creado por genial.guru, ten en cuenta que casi nadie ha sido capaz de superarlo. Te informamos sobre eso para que no te confíes. Si quieres decir “lo logré” es necesario que prestes mucha atención a los detalles.

No digas después que no te avisamos. Aprovecha que el acertijo visual no posee un límite de tiempo. Sí, eso significa que puedes buscar con calma. No mires a cada rato el reloj. Solo preocúpate en pasarla bien. ¡Vamos!

Imagen del reto viral 2021

A simple vista no se aprecia al vampiro en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Respuesta del acertijo visual

A todas las personas que encontraron al vampiro en la imagen les decimos: “¡Felicidades!”. A quienes la tarea se les hizo imposible de hacer les pedimos que observen la siguiente ilustración para que sepan dónde está.

Aquí está el vampiro. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿Cuál es el origen de los retos virales?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.