Se ha vuelto algo habitual encontrarse con retos virales que funcionan a la vez como ejercicios de introspección y el siguiente test de personalidad no es la excepción, ya que se ha vuelto un éxito en redes sociales por revelarle a sus participantes aspectos de su persona que ni ellos mismos sabían. Las instrucciones son sencillas, pero concéntrate para que puedas cantar victoria hoy.

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿una guitarra o una oreja?

Imagen del test viral

Dime qué es lo primero que ves y te diré aspectos que desconocías de tu personalidad. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue una oreja, podrías ser una persona muy observadora. Destacas por tu responsabilidad y compromiso en absolutamente todo lo que realizas. Nunca bajas los brazos y tiendes a sobresalir por tu persistencia. No descansas hasta obtener lo que deseas. Te apoyas en tus seres queridos y nunca tomas una decisión sin consultarles a ellos. Tratas a todos con amabilidad y respeto, de la misma manera que pretendes que lo hagan contigo.

Si lo primero que viste fue una guitarra, podrías ser una persona muy extrovertida. No te gusta estar atado a nada ni nadie y amas profundamente la libertad. Con frecuencia buscas salir de tu zona de confort, y sabes que la comodidad no es para ti. Eres sumamente independiente y detestas darle explicaciones a la gente. Vives como si no existiera un mañana y nunca das un “no” como respuesta. Difícilmente pasas desapercibido cuando asistes a un evento.