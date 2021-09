Si sueles ingresar a Facebook u otras redes sociales, seguro te has dado cuenta que hay una gran cantidad de acertijos visuales. Todos tienen como fin divertir a las personas. Es por eso que ahora te presentamos uno que está dando la hora. El reto viral consiste en ubicar los mundos diferentes al resto en una imagen.

Antes de sumarte a este desafío, te recomendamos que te relajes lo más que puedas, pues la tarea no es nada fácil de hacer. No queremos asustarte, pero creemos necesario informarte esto: el 99 % de participantes no pudo superarlo.

Sí, el acertijo visual tiene un elevado nivel de dificultad. A simple vista da la impresión de que todos los mundos presentes en la ilustración son exactamente iguales, pero ello está lejos de ser cierto. Abre bien los ojos y presta atención a los detalles.

Imagen del reto viral

¿Puedes encontrar los mundos distintos al resto en la ilustración? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

En total hay dos mundos distintos en la imagen. Como están bien escondidos, casi nadie los ha podido hallar. Es por ese motivo que decidimos darte a conocer dónde están. Solo mira la ilustración que está aquí abajo.

Aquí están los mundos diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Cabe recalcar que el reto viral presentado en esta nota es una creación de Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web hace poco. Para ser exactos, el 26 de septiembre. En estos momentos, el desafío causa furor en Facebook y otras redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR