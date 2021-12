En los últimos meses millones de usuarios han visto como los retos virales se han convertido en uno de los contenidos más compartidos en Facebook y demás redes sociales. Sucede que estos acertijos lógicos llaman la atención de las personas porque ponen a prueba sus habilidades visuales y conocimientos. Como el que te mostraremos a continuación que consiste en encontrar la letra ‘T’ entre las cruces.

Te mostramos la ilustración del reto viral de hoy. En ella se puede apreciar varias cruces de color blanco, sin embargo en esa misma imagen hay una letra ‘T’ que es muy complicada de visualizar. Con el fin de subir el nivel de dificultad, solo tendrás 20 segundos para intentarlo.

Observa atentamente, ya que el acertijo lógico no es simple. Lo único que podemos decirte es que el objetivo no está en el centro de la ilustración. ¿Lo viste? Si a pesar del tiempo no logras hallar el objetivo en este acertijo lógico, te dejamos la respuesta líneas abajo.

IMAGEN COMPLETA

Trata de encontrar la letra 'T' en menos de 20 segundos en este acertijo visual.| Foto: Depor

SOLUCIÓN DEL RETO

Si estás en esta parte es porque te diste por vencido o lograste ubicar la letra ‘T’ en la imagen. Si es así, pues ¡felicidades! Formas parte de ese grupo del 2% de internautas que pudo resolver el acertijo visual. Si ocurrió todo lo contrario, revisa la solución líneas abajo.

Aquí te dejamos la ubicación de la letra 'T' en la ilustración. Muy pocos lograron resolver el acertijo lógico.| Foto: Depor

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Origen de los retos virales

Los retos virales se remontan, posiblemente, desde finales del siglo XIX, pues la conocida marca de bálsamo, Dr. Seth Arnolds, publicitaba sus productos con llamativas ilustraciones que contenían acertijos lógicos.

Pasado ya más de un siglo, aquellas imágenes han sido rediseñadas y ahora circulan a través de internet. A partir de allí empezaron a publicarse distintos acertijos lógicos que desafían el ojo humano y algunos las capacidades cognitivas de las personas.

Con la llegada de las redes sociales como Facebook y Twitter, estos retos virales se difundieron entre millones de usuarios, convirtiéndose así en uno de los pasatiempos más divertidos en la actualidad.

¿Acertijos lógicos y adivinanzas son lo mismo?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo pistas en su fraseo.

