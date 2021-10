Ojo a los detalles, ya que tienes que tener presente que no será un reto viral muy sencillo, pero vamos, confiamos en ti y en tus habilidades para dar con la respuesta a una prueba que nos sobrepasa. En ese tiempo, lo que tienes que hacer es encontrar el número camuflado que no aparece tan fácil en esta gráfica visual. ¿Quieres averiguar si tienes un ojo de águila? Pues danos solo 10 segundos de tu tiempo para decirte si es así o no. Lo único que tienes que hacer es responder con acierto este acertijo visual.

Lo que nos pide este desafío no es complicado, en teoría -quizás en la práctica sí, pero eso lo dejamos a tu criterio cuando ya comiences a enrolarte en encontrar lo que te pedimos-, pero debemos tener mucho cuidado si queremos pasar un momento agradable y no un dolor de cabeza. Sí, hay una delgada línea entre disfrutar y estresarte con este reto.

Nuevamente, Depor trae una mochila de retos virales variados para todos los internautas que quieren no solo distracción, sino desafíos en las redes sociales. Este nuevo viral ha puesto ‘en problemas’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen y ver que la solución es -o no es- nada sencilla?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra los dos números ocultos entre los puntos verdes de este Reto Viral. (Fotos: Facebook/Debate)

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar ese objetivo en uno de los desafíos más famosos en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Solución: Aquí se encuentran los dos números ocultos entre los puntos verdes de este Reto Viral. (Fotos: Facebook/Debate)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un usuario registra el momento en el que un coyote ingresa al patio de su vivienda y se pone a jugar con los peluches de su perrito Penny, el can al no poder defender sus preciados juguetes solo ladraba de impotencia ante el feroz animal. (Fuente: RM Videos)