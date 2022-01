Ojo, desde ya te advertimos que la siguiente composición no es fácil de interpretar. ¿Te crees en la capacidad de resolver este reto viral? No te dejes engañar por las triquiñuelas de este desafío visual. Pon a prueba tu rapidez mental para dar con la solución de este acertijo cuanto antes, y demuestra de qué estás hecho. Súmate a esta prueba de alta tensión que te dejará con una sonrisa y mucha satisfacción en estos tiempos de pandemia. Las redes sociales no dejan de sorprendernos y solo basta con ver este ‘challenge’ para corroborarlo.

Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado. ¿Cuál es el problema en común? Muchos recalcan la ilusión óptica que genera la repetición de figuras, colores y moldes similares que juegan con la vista.

Para que los usuarios de la redes sociales sigan distrayéndose, volvimos este 2021 en Depor con más virales. Este desafío ha puesto a temblar a más de uno por su complejidad. Vamos con lo que debes tener en cuenta. A continuación, sin más ni menos, te mostraremos la imagen de forma más amplia para que la revises por alrededor de 5 segundos. ¿Qué tienes que hacer? Ubicar ese rostro en la imagen. Buena suerte.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra al rostro oculto en la imagen del montañero cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

Parece que llegamos al lugar soñado en el momento adecuado. La respuesta es simple y la verás a continuación. Solo queríamos que te esfuerces un poco más para dar con la solución, pero entendemos que a veces, suele pasar, se nos complica un poco. Pero no te desanimes, revisa la imagen que te mostramos a continuación y así podrás ver la solución. ¡No dejes de compartir este reto viral y poner a prueba a tus amigos!

Solución: mira dónde se encontraba el rostro en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de hoy? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

