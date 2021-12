Los desafíos visuales se han convertido en los retos favoritos de los usuarios en las redes sociales. Entre los más destacados se encuentran los que tienes que hallar alguna palabra. Solamente en Facebook, este desafío visual ya cuenta con cientos de reacciones redes sociales, donde usuarios de todas partes del mundo fueron puestos contra las cuerdas por el altísimo nivel de esta prueba. ¿Te atreves a intentarlo?

Si bien es cierto que en la actualidad son varios los desafíos en redes sociales que se ha vuelto viral, hay uno en particular que ha llamado mucho la atención de los cibernautas. El reto en cuestión es tan sencillo como encontrar una palabra entre varias otras similares, y tan difícil como hallar una aguja en un pajar. ¿El motivo? Dejemos que la imagen ‘hable’ por si sola.

En Depor, estamos acostumbrados a publicar este tipo de pruebas diariamente, por ello te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco bullicio, pues el test busca analizar tu personalidad a profundidad. La prueba es sencilla y tan solo deberás encontrata la palabra ‘CAZA’.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la palabra 'CAZA' en la imagen cuanto antes (Foto: Depor).

Como lo muestra la anterior imagen, el desafío no es nada fácil; sin embargo, confiamos en ti y sabemos que lo puedes lograr. ¿Necesitas más tiempo? No hay problema, tómate algunos segundos más, sabemos que lo lograrás. Si no lo consigues, más adelante te traemos la solución.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? Hasta este punto ya debieron de haber transcurrido los 10 segundos. ¿El tiempo te quedó cortó? Tranquilo. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'CAZA' en la siguiente imagen (Foto: Depor).

¿Qué te pareció el reto de esta semana? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de acertijos visuales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad.