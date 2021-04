Actualmente, los retos virales son la sensación de Internet. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), millones de cibernautas se encuentran en la búsqueda de este tipo de pruebas para poder entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío que ha revolucionado la popular red social Facebook por su alto grado de dificultad. ¿Estás listo?

Los números siempre fueron un dolor de cabeza para la mayoría de personas a nivel mundial. Debido a esto, este nuevo reto es uno de los más difíciles de resolver actualmente en Internet. ¿Las reglas del juegos? Deberás observar detenidamente la imagen y hallar a todos los números que se encuentren en la pizarra.

Parece fácil, ¿no? A simple vista, algunos números pueden sobresalir y pueden revelarse rápidamente. Sin embargo, no te dejes llevar por la apariencia de este reto, puesto que los objetivos son muchos más de lo que aparentan. Recuerda que solo tienes 30 segundos para hallar a todos los dígitos que aparecen en la pizarra.

Imagen del reto

Como dato curioso, este reto solo fue resuelto por 1 de cada 5 personas, por ello te recomendamos ubicarte en un lugar donde no haya mucho ruido, pues necesitarás de mucha concentración. En caso no logres dar con la respuesta, no te preocupes, ya que líneas más abajo te brindaremos la respuesta correcta.

¿Cuántos número ves en este reto viral? Observa la imagen con detenimiento y cuéntanos. (Foto: REDES)

Difícil, ¿no? Como todo reto viral, este es uno de los más complicados que se encuentran en Internet actualmente. En Depor tenemos muy en claro nuestra misión: entretenerte. Debido a esto, hemos decidido brindarte 20 segundos más para que puedas dar con el objetivo. Confíamos en ti y en tus habilidades visuales. ¡Adelante!

Solución del reto

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el resultado, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Como lo prometimos líneas más arriba, te enseñaremos la respuesta correcta.

Como habrás podido apreciar en la imagen de arriba, los números más sencillos de captar son el 6, 9 y 4. Sin embargo, si observas con más detenimiento, podrás también hallar al 8 y 1. Ahora, lo difícil y meritorio es que encuentres al 5, 3 y 2, que también aparecen en la pizarra. En total, son 8 dígitos en este diseño.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es lo que pasa cuando quieres beber una cerveza congelada sin precauciones. (YouTube/Caters Clips)