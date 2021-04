Un video viral en TikTok, Instagram y otras redes sociales ha sido capaz de conmover a todo aquel que lo ve por tratarse de un barbero que se rapó el cabello en señal de apoyo a un compañero de trabajo con cáncer. Aquí te contaremos todos los detalles.

Resulta que Neftali Martín, un barbero de la ciudad de Alicante (España), sufrió la caída de su cabello a raíz de la quimioterapia para tratar su linfoma, un tipo de cáncer del sistema linfático. Es por eso que él decidió ir a Lords&Barbers (donde labora) para raparse.

Ahí, su amigo Joel Ortega, que también es barbero y trabaja a su lado, lo atendió. Él, al conocer la situación, además de raparlo, decidió raparse a sí mismo, conmoviendo hasta las lágrimas a Neftali, quien no esperó que tuviera ese gesto.

El video de aquel momento fue publicado en TikTok por el propio Neftali Martín, a través de su cuenta personal (@neftabarber), exactamente el 9 de abril del presente año. Dicha grabación acabó volviéndose viral en un abrir y cerrar de ojos.

Tanto impacto generó que Neftali, días después, decidió hacer una publicación en Instagram (@neftabarber) difundiendo nuevamente el emotivo clip, pero esta vez en blanco y negro. “‘No estás solo’, esas fueron las palabras de mi gran amigo y compañero de trabajo, acto seguido, se rapó la cabeza diciéndome que hasta que no me volviera a crecer iba a seguir rapándose conmigo. Para quienes no lo conocen, @imjooeel no es sólo un compañero de trabajo, para mí es un hermano. Te quiero, bro”, colocó como descripción.

TE PUEDE INTERESAR