Dos tipos de animales aparecen en la imagen viral y deberás identificarlos en el tiempo establecido en la nota de este acertijo visual del día. Sí, dos aparecen explícitamente, aunque el desafío -que es cada día más viral en redes - consta en encontrar a otras dos especies que no están literalmente graficadas en la actualidad. Es decir, debes ubicar en qué parte de la gráfica se hallan esos dos ejemplares, pero ojo, tienes apenas 15 segundos para hacerlo y así evitar que el challenge’ pierda su sentido.

El desafío consta de encontrar dos animales más de los que ya están, solo que debes ser más suspicaz para dar con ellos en el menor tiempo posible. Sí, porque si vemos la imagen, nos topamos con un zorro y unas aves, pero eso no es lo que te piden buscar este desafío. Claro, la prueba es mirar más allá de lo evidente y encontrar los otros animales ocultos.

Estos desafíos visuales toman cada día más protagonismo entre los usuarios de las redes sociales, los mismos que están ávidos de encontrarse con retos que compliquen -y entretengan- su día a día, a la par que ayuden a mejorar su sistema cognitivo. Aquí, en esta oportunidad, te traemos uno que tiene loco a medio mundo y al intentar resolverlo de darás cuenta el motivo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra los dos animales ocultos en la gráfica viral del bosque. (Mdzol)

Sí, siguen pasando los segundos y parece que aún no das con la solución. Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

¿Fue fácil resolverlo o necesitas más tiempo? ¿Requieres de una pista? Pues no te preocupes. Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te contamos cómo dar con ella. Solo tienes que mirar con atención los detalles del contenido y diferenciar las formas que se arman en los árboles. He ahí donde radica la solución.

Respuesta: aquí se ubican los dos animales ocultos en la gráfica viral del bosque. (Mdzol)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

