En la ilustración del reto viral se puede ver como se repite muchas veces la palabra ‘CARA’, aunque esta no es la que el desafío te pide. Las estadísticas indican que solo el 2% consiguió dar con la respuesta, por lo que hay un 98% de personas que no lograron cantar victoria, confirmando así el nivel de dificultad de este acertijo visual. ¿Te crees en la capacidad de resolver esta prueba? Esta imagen te permitirá desarrollar tus habilidades de observación y destreza para resolver ‘challenge’ de este tipo, pero mas vale que no te confíes.

Viral en todos los países a los que llegó, tanto en América como Europa, esta composición es parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en Internet y que fue publicado en diversas redes. Recuerda, el secreto está en buscar las diferencias letra por letra y he ahí el reto. Vamos con la prueba para que lo hagas más rápido posible. En caso te rindas, la solución estará más abajo.

Si bien es cierto que en la actualidad son varios los desafíos en redes sociales que se ha vuelto viral, hay uno en particular que ha llamado mucho la atención de los cibernautas. El reto en cuestión es tan sencillo como encontrar una palabra entre decenas de otras, y tan difícil como hallar una aguja en un pajar. ¿El motivo? Dejemos que la imagen ‘hable’ por si sola. Buena suerte, crack... la necesitarás.

IMAGEN COMPLETA

Encuentra la palabra 'CAPA' oculta en la imagen cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo de quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos visuales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos en el menor tiempo posible.

Llegado a este punto, tal y como podrás ver en la solución de este reto, la palabra ‘CAPA’ se encontraba en la parte inferior derecha de la imagen, casi en la esquina de la misma. Sin duda, quien haya diseñado este desafío visual lo hizo para que pases el tiempo poniendo a prueba tus habilidades mentales y tus capacidades de percepción en todo momento. No obstante, nada es imposible.

Solución: mira dónde se encontraba la palabra 'CAPA' en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto de esta semana? ¿Fue demasiado sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el acertijo. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos visuales del momento. ¿Quieres ver más pruebas como esta? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?