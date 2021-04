Este reto viral viene generando más de un problema a los usuarios de las redes sociales. Miles de cibernautas han tratado de probar suerte con este desafío visual que se volvió tendencia en Facebook, pero muy pocos lo han resuelto. Si bien es cierto que la tarea se ve sencilla, este reto se dificulta por la similitud de formas y colores entre la ‘F’ y la ‘E’ que rodean la imagen. ¿Estás listo? Mira los detalles en la nota.

Una vez más, Depor te muestra un poco de nuestra mochila de retos virales del día. Pensando en todos los lectores e internautas, que no quieren solo una distracción, estos desafíos son verdaderos problemas en redes. Es así que el siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad. ¿Listo para revisar pixel por pixel esta imagen? Adelante.

Presta mucha atención. Si bien las características de la ‘F’ están muy poco definidas, la letra sí puede ser identificadas. No es tan difícil. Solo debes encontrar los rasgos propios de la ‘F’ en toda la imagen. Recuerda, la letra en cuestión está escondida entre varias ‘E’ de colores, quizás cerca a alguna capaz de desviar tu vista. Ojo, el tiempo es limitado y cada vez se acorta más. ¡Prueba suerte!

IMAGEN COMPLETA

¿Ya te diste por vencido? ¿Nada aún? No te preocupes, tampoco te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Ubica la letra ‘F’ oculta entre todas las ‘E’ de este reto que casi nadie resuelve (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿Te aburriste de buscar y buscar? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente complejo. Son muy pocas personas que han logrado hallar la ‘F’ oculta pues esta no se puede detectar a simple vista. ¿Cómo la podías haber hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. No obstante, te agradecemos el intento.

Solución: mira dónde se encontraba la 'F' en la siguiente imagen (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Auto Lamborghini realizó espectacular maniobra para eludir a la policía. (Tik Tok)