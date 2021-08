Los acertijos visuales se han ganado un lugar en el corazón de los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Y es que estos divierten bastante, sobre todo cuando son bien complicados de superar. Precisamente, aquí te presentamos un reto viral nivel difícil que consiste en hallar las macetas con un cuchillo clavado en la tierra.

No te vamos a mentir. El 93 % de participantes no pudo cantar victoria, pero no permitas que eso te desanime. Súmate a este desafío y pon a prueba tu visión. No hay un límite de tiempo, así que podrás buscar con calma. Solo asegúrate de divertirte.

Por si no lo sabías, Noticieros Televisa creó este acertijo visual. Lo publicó hace poco en su página web. Para ser exactos, el 14 de agosto. Hoy en día, el reto viral es muy popular en las redes sociales. ¡No lo pienses más y participa!

Imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar las macetas con un cuchillo clavado en la tierra? (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez se deba a que la tarea de encontrar las macetas con un cuchillo clavado en la tierra se te hizo imposible de hacer. Si es así, te indicamos que no hay razón para sentirse mal. Esto es un juego. Aquí abajo podrás saber dónde están en la imagen.

Aquí están las macetas con un cuchillo clavado en la tierra. (Foto: Noticieros Televisa)

Recuerda que en Depor damos a conocer los retos virales del momento en Internet. Sabemos muy bien que te gustan. Cuando tengas ganas de divertirte, no dudes en ingresar a nuestra página web. ¡Hasta la próxima!

