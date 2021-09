Bueno, partamos al desafío que nos trajo hasta aquí y que es tendencia en varios países de América Latina. Este reto viral te pide que ubiques las teclas de piano camufladas entre las cebras, prueba para lo que contarás con apenas 10 segundos, así que no pierdes tiempo. Vamos, hazla, confiamos en ti y tus habilidades. Si nos montamos a la realidad, podría ser todo un challenge encontrarlo, pero creemos que no hay desafío que te pare o frene a encontrar lo que buscas.

A través de Facebook, se ha difundido un complicado challenge que provocó más de un dolor de cabeza en muchos usuarios. Y es que este debe ser resuelto en el menor tiempo posible. Aunque para muchos les parezca sencillo de resolver, muy pocos lo han logrado. ¿Cuál es el objetivo de este reto visual? Pues encontrar unas teclas de piano. Adelante, te deseamos toda la suerte del mundo.

Recuerda que este tipo de desafíos ayudará a mejorar tu capacidad cognitiva, al mismo tiempo que entrenar la mente en estos tiempos donde muchos de ustedes han pasado horas en casa debido al confinamiento por esta pandemia del COVID-19. Pero vamos, hay que ceñirnos a lo que vinimos. Ahora sí. Vamos a ver esta imagen y tienes que resolver el acertijo en el tiempo estimado.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Encuentra las teclas del piano entre las cebras de esta imagen difícil de resolver. (Difusión)

¿Ya viste por la imagen por 10 segundos y no das con la solución? ¿Requieres de una pista para continuar? Que no ‘panda el cúnico’, como diría el Chapulín Colorado. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

Te lo habíamos advertido, este no es un reto fácil de resolver, así que despreocúpate si después de ver la imagen por el tiempo establecido en el desafío te sigue siendo difícil encontrar la solución. No es un reto para todos, pero tampoco te queremos complicar, así que si estás preparado para ver la respuesta de dónde estaba el objetivo, mírala líneas abajo.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Solo tienes que mirar con atención los detalles inferiores hacia la izquierda de la imagen. Centra tu mirada en ellas y te darás cuenta que hay unas teclas que sobresalen entre los animales. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la imagen que viene a continuación, o también nuestra galería -segunda imagen- y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

Aquí se encuentra las teclas del piano entre las cebras. (Difusión)

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

