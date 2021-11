Un panal no es, pero saca tus mejores habilidades como apicultor para dar con una abeja que se infiltró entre las demás de este desafío visual, el cual debes resolver en un mínimo tiempo, es decir, no más de 5 segundos. ¿Te crees capaz de resolverlo para así salir airoso entre los demás usuarios en la actualidad? Sabemos que sí, creemos en ti, pero solo tú podrás darnos la razón. Encuentra a esa abeja diferente a las demás y luego súmate a la gran mochila de virales que tenemos preparados para ti en estos días del año.

Algunas veces al día, pensamos en cómo pasar el tiempo libre que tenemos. Sabemos que debemos buscar actividades que no sean ocio barato, pero sí que no sean costosas. La oferta es demasiada, pero lo que debemos ubicar es aquella nota que nos ayude en diferentes circunstancias como lo son los retos virales o desafíos visuales. ¿Por qué? Porque mejoran nuestro rendimiento conductual.

Está comprobado que los desafíos visuales nos ayudan a mejorar nuestra percepción, cómo nos relacionamos con los demás o cómo superamos algunos problemas del día a día, por lo que debemos tratar de superarlos sin complicarnos la vida. Nuestro sistema cognitivo está en juego y solo depende de nosotros no complicarnos en cuestión de segundos. Así que vamos a la imagen de este reto viral.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica ya mismo la abeja diferente al resto cuanto antes de esta prueba visual que pocos logran resolver. (Foto: Dudolf)

¡Te superaste a ti mismo en solo segundos! Queremos felicitarte por dar con la solución en un tiempo récord. ¿Qué? ¿No has podido dar aún con esa abejita tan linda? Lo sentimos, pero te habíamos advertido que no es un reto fácil de resolver. Y ojo, no te sientas mal, es que no es un reto para todos. Tal es así que solo un grupo selecto lo ha encontrado en ese parámetro de segundos.

Tranquilo, te brindamos algunos segundos más. ¿Puede que con 5 segundos adicionales des, efectivamente, con ese ‘bicho’? Si no es así, no te preocupes. A continuación, te compartimos la respuesta de este reto visual que ha puesto de cabeza las redes sociales. Como podrás observar, el truco para llegar a la respuesta está en prestarle atención a los detalles. ¿Te lo imaginabas?

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se ubica la abeja diferente al resto de esta prueba visual que pocos logran resolver. (Foto: Dudolf)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

