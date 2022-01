Para hablar de desafíos difíciles de superar, te traemos uno que motivó esta nota y que se lleva el premio mayor. En Facebook y otras redes sociales, es un verdadero éxito, pero ojo, antes de participar, es necesario que sepas que la clave para cantar victoria es prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. El reto viral ha divertido a miles de usuarios. Lo que debes hacer es hallar la oveja distinto al resto en la imagen. Piensa mucho en el tiempo que te demorarás buscando, pues hay un límite. En otras palabras, apúrate.

Recuerda que este tipo de notas nos ayudan en todo sentido, desde lo más mínimo en cuanto a nuestra percepción visual, hasta la comprensión de ciertos estímulos que afrontamos día a día en lo externo. Asimismo, recuerda que estos juegos son parte integral de la mayoría de culturas y es una de las formas más antiguar de interacción social humana. Eso sí, solo tendrás 5 segundos para dar con la respuesta.

Como bien sabemos, los retos visuales han adquirido gran popularidad en diferentes plataformas como Facebook y Twitter. Te recordamos que este reto solo fue resuelto por un 20% de participantes, así que deberás ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que te concentres al máximo. Adelante, busca ese objeto, pero trata de hacerlo en el menor tiempo posible. Ahora, si no consigues encontrarlo, más abajo te mostramos la solución.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica ya mismo, aquí y ahora, al lobo disfrazado de oveja de esta prueba visual. (Foto: Facebook)

¿Fue fácil resolverlo? ¿Consideras que debemos darte más tiempo para ubicar esa oveja diferente? El desafío es muy comentado en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, México y España. Si eres un amante de las pruebas visuales, este reto viral es el indicado para ti. No lo dudes más y participa. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares.

Parece que pasaron los 5 segundos totales y, si estás leyendo esto, es porque la respuesta te superó. Aunque confiamos en tus habilidades, sabíamos que esto podía pasar, no es un reto sencillo, menos para un ojo no entrenado. Pero no te preocupes, que aquí te mostraremos la solución. Presta mucha atención al patrón que se repite para futuras pruebas como estas

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí significa que no hallaste al lobo oculto en la imagen. En caso sea lo contrario, déjanos felicitarte, puesto que solo 1 de 5 personas ha logrado ubicar a los objetivos. Encuentra ahora la solución que será más rápido de lo que imaginabas. Notarás que no era nada fácil.

Solución: aquí se ubica el lobo disfrazado de oveja de esta prueba visual. (Foto: Facebook)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

