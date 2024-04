Me siento muy bien. ¿Sabes por qué? Encontré este test visual, participé en el mismo y ahora ya sé muchas cosas sobre mi personalidad. Sí, no hice nada complicado y la información que recibí fue precisa. ¿Tú también quieres conocer más acerca de tu forma de ser? Entonces súmate a la prueba de acá. Simplemente deberás escoger uno de los mandalas que aparecen en la imagen de abajo. El que más te guste será el indicado. No puedes quedarte con uno que no te agrade bastante. Si haces eso, el/la perjudicado(a) serás tú. En serio. Perderás tu tiempo. ¡Guerra avisada no mata gente!

Imagen del test visual

La imagen del test visual permite apreciar seis mandalas que lucen geniales. Fueron creadas a la perfección. A pesar de que todos son estupendos, debes seleccionar solo uno, así que piensa bien. Luego no habrá marcha atrás. Los resultados de la prueba, que no poseen validez científica, esperan por ti.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis mandalas. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mandala 1:

Si seleccionaste este mandala, eres una persona empática. Te relacionas muy bien con los animales y la naturaleza. Encuentras paz en el silencio.

Mandala 2:

Si elegiste este mandala, te encanta identificarte con los sentimientos de los demás. Tienes una sensibilidad extrema. Difícilmente te rindes. Eres una persona generosa.

Mandala 3:

Si seleccionaste este mandala, no te detienes en lo superficial. Prefieres investigar para comprender mejor todo lo que te rodea. No dudas en ayudar a quien necesita apoyo.

Mandala 4:

Si elegiste este mandala, adoptas los problemas de los demás como propios y eso te causa daño. Te sueles poner en segundo lugar. Eres una persona muy empática.

Mandala 5:

Si seleccionaste este mandala, tienes la capacidad de curarte. Posees inteligencia emocional. Transmites paz con solo una mirada.

Mandala 6:

Si elegiste este mandala, te encanta ayudar a los demás. Brindar apoyo es una prioridad para ti. Eso hace que te olvides de tus propias necesidades. Nunca esperas nada a cambio.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.