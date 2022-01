Si puedes ver bien, sabrás que la imagen no es tan sencilla, que resolverlo es, en realidad, todo un desafío. Déjanos decirte que no será fácil, pero confiamos en que lo lograrás muy pronto. ¿Estás listo? Adelante. Pon atención a la gráfica del perro y busca a su dueño para solucionar este reto viral, pero no pases más de los 5 segundos que te pide la prueba visual. No va a ser tan fácil! Con muchos los retos que solemos tratar de resolver en cuestión de segundos, pero hay algunos que escapan de nuestras habilidades.

Esta gráfica es viable, pero conforme vayas avanzando y viendo la respuesta, te darás cuenta que no era la primera alternativa que pensabas. Si eres minucioso, darás con el hombre oculto más rápido de lo que imaginabas. Así que tómate más tiempo si es lo que realmente necesitas para hallarlo y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

Claro, sabemos que sí pertenece a los desafíos visuales de lo más complicados, pero no los imposibles. Roza, pero no lo toca. Así que confiamos en que dejarás tus prejuicios de lado para enrolarte a este reto y tratar de ubicar ese hombre ‘fantasma’ en segundos. No queríamos darte un límite de tiempo, pero es mejor así para que tengas más deseos de hacerlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Reto viral del perro: ubica al dueño del cachorro oculto en la postal cuanto antes. (Foto: acertijosymascosas.com)

¡Muy bien hecho! Muchas felicitaciones por dar con la solución a esta prueba visual en solo 5 segundos. Como te lo habíamos comentado líneas atrás, pues sí, era un desafío para responder en cuestión de segundos. ¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

Así como te ha pasado a ti ahora, en el mundo de las redes sociales también suele suceder que algunos desafíos que aparentan ser sencillos terminan dificultando más de la cuenta a millones de usuarios de todo el mundo. Testigos de esto son internautas de países de habla hispana como España, Argentina, Colombia, México o la comunidad latina de Estados Unidos.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada. Reta a tus amigos a seguir involucrándose en este tipo de notas interactivas y didácticas para aumentar nuestro rendimiento y sistema cognitivo.

Solución del reto viral del perro: aquí se ubica el dueño del cachorro oculto en la postal. (Foto: acertijosymascosas.com)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

