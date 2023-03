Por supuesto que los acertijos visuales pueden quitarte el aburrimiento. Sobre todos los que poseen un alto nivel de dificultad, como el que motivó esta nota de Depor. Aquí nada más cuentas con 7 segundos para averiguar cuál es el error en la imagen. ¿Crees que eres capaz de realizar la tarea?

Antes de que participes en el desafío es necesario que sepas que no debes confiarte. Si lo haces, lo más probable es que acabes perdiendo. Afronta la misión con seriedad. No puedes distraerte con nada. La concentración es importante en la prueba. Quien diga que no solo quiere que te vaya mal.

Cada segundo cuenta, así que abre los ojos y presta mucha atención a los detalles. Nosotros confiamos en tu capacidad y esperamos que, después de haber participado en este acertijo visual, te animes a sumarte a otros que hay en Depor para que te diviertas bastante. Un desafío que es todo un éxito es el que consiste en encontrar a un oso que está entre varias vacas.

Imagen del acertijo visual del error

En esta ilustración se logra apreciar a una mujer mirándose en el espejo, mientras está en una habitación de una casa. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual del error

Que no te ponga triste el no haber podido resolver este acertijo visual. No siempre se puede ganar. Si ahora no pudiste cantar victoria, lo harás en el próximo desafío que te participes. A continuación te indicaremos cuál es el error que se te pidió identificar aquí.

En esta imagen se indica qué es lo que está mal en la escena donde una mujer se ve en el espejo, mientras está en una habitación de una casa. (Foto: genial.guru)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más acertijos visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

