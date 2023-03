Un test de personalidad siempre te va a brindar información interesante sobre tu persona. Dicho ello, el de esta nota de Depor es capaz de revelar si eres alguien que da buenos consejos. Para participar solo tienes que responder qué viste primero en la imagen. ¿Algo complicado de hacer? No. ¡Aprovecha!

¿Quieres saber cuántas opciones hay en la ilustración? Pues solo hay dos: el individuo y la mariposa. No se te ocurra mencionar otra cosa. En esta clase de pruebas, la sinceridad es vital. No pretendas mentir a la hora de contestar y conocer tu verdadera forma de ser porque eso no pasará.

Al participar correctamente en este test de personalidad podrás recibir la información exacta sobre ti. Ya verás que los resultados te dejarán sorprendido(a), pero ojo a lo siguiente: no poseen validez científica. No creas que esto solo sucede con esta prueba. También pasa lo mismo con otras que abundan en Depor, como la que revelará si eres una persona fiable, siempre y cuando menciones lo que observaste primero en una imagen.

Imagen del test de personalidad del individuo y la mariposa

Esta ilustración, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de un individuo y el de una mariposa. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad del individuo y la mariposa

Individuo:

Si viste primero al individuo, siempre pones como prioridad a tu familia. Por tus seres queridos eres capaz de sacrificar tu propia felicidad. Sueles ponerte en el lugar del otro para entender lo que pasa y ayudar. Eres generoso(a). Prefieres quedarte callado(a) cuando algo te molesta. Odias las discusiones.

Mariposa

Si viste primero la mariposa, eres muy exigente con lo que haces, creativo(a), atento(a) y cariñoso(a). Inspiras confianza. Das buenos consejos. Tus amigos siempre van hacia ti para que los ayudes. Resuelves rápidamente cualquier conflicto.

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test de personalidad en Depor, y listo. ¿Te animas?

