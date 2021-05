Muchos creyeron que los desafíos visuales ya no estaban a la altura de cuando comenzaron a hacerse populares. Se creyó que las ideas se les habían acabado a los cerebros tras estas ilustraciones, o que ya no podrían hacerlos más difíciles, pues un ojo entrenado da con las respuestas de los retos virales en un dos por tres. Sin embargo, se toparon con uno -aquí- que no será un ‘perita dulce’.

¿Ya lo resolviste? Seguro que estás ansioso por ver la imagen en cuestión y tenemos que decirte que la que viste en la primera de nuestra galería no se verá en toda su amplitud, por lo que tienes que mirar la imagen que viene debajo de estas líneas, pero no vayas a la segunda. ¿Por qué? Porque ahí radica la solución y de nada valdría que la veas y no pongas a trabajar tu maquinaria mental

Dicho todo lo anterior, revisaremos la imagen en todo su esplendor para dar con la solución del reto viral en solo 10 segundos. Ten en consideración que esta prueba visual es una forma de saltarse las ataduras de la vida cotidiana, así que aprovéchalo y disfruta. Sácale el jugo a la nuevas formas de escapar de lo que sucede en el mundo con la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y pasa un gran momento en las redes sociales.

IMAGEN VIRAL

Mira la imagen y en 10 segundos ubica todas las personas que hay. (Pinterest)

¡Felicidades por dar con la solución a esta prueba visual en solo 10 segundos! Como te lo habíamos comentado líneas atrás, pues sí, era un desafío para responder en cuestión de segundos. ¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

Así como te ha pasado a ti ahora, en el mundo de las redes sociales también suele suceder que algunos desafíos que aparentan ser sencillos terminan dificultando más de la cuenta a millones de usuarios de todo el mundo. Testigos de esto son internautas de países de habla hispana como España, Argentina, Colombia, México o la comunidad latina de Estados Unidos.

SOLUCIÓN DEL VIRAL

Llegado a este punto, creemos que ya diste con la solución, así que no nos queda otra que volverte a felicitar. De no ser así, no te preocupes, ya que así como hay desafíos fáciles, también los hay aquellos que nos complican más de la cuenta, por lo que nuestra misión es no amargarte más la existencia de este día y brindarte la respuesta adecuada. Son seis rostros y los verás a continuación.

Solución: aquí se ubican las seis personas o rostros que hay en el reto viral. (Pinterest)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

