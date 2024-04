Si bien en algún momento he mentido, como todas las personas del mundo, desde hace ya buen tiempo considero que es mejor decir la verdad, así duela. Es por eso que cuando te he informado sobre un test visual, no te he engañado. Siempre te he dicho las cosas como son. Esta vez no será la excepción. La prueba que te traigo hoy es impresionante porque me ayudó a conocerme mejor. Y también puede ser de mucha utilidad para ti, pero para eso necesitas decir, con total sinceridad, cuál es tu calzado favorito, de acuerdo a las opciones que hay en la imagen que acompaña la nota. No servirá de nada si mencionas algo que no está en la ilustración. ¿Preparado(a)? ¡Estoy seguro que te sorprenderá lo que leerás!

Imagen del test visual

La imagen del test visual te muestra seis tipos de calzado. Será mejor que los mires bien para que puedas contestar correctamente. Ten en cuenta que luego no habrá marcha atrás. ¡Ojo! Además, te recalco que los resultados de la prueba, que están más abajo, han gustado a muchos usuarios, a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra varios tipos de calzado. Indica cuál es tu favorito. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Calzado A:

Si este es tu calzado favorito, eres una persona emocional. Pocas veces estás inquieto(a) o ansioso(a) por algo.

Calzado B:

Si este es tu calzado favorito, eres una persona con mucha confianza. Siempre realizas lo que planeas y prestas bastante atención a los detalles.

Calzado C:

Si este es tu calzado favorito, te gusta socializar. Las redes sociales te fascinan. Siempre revisas Facebook, X e Instagram.

Calzado D:

Si este es tu calzado favorito, nunca te excedes cuando expresas tus emociones o hablas sobre algo. Paras muy tranquilo(a).

Calzado E:

Si este es tu calzado favorito, siempre expresas tus sentimientos. No te interesa lo que los demás piensen sobre ti.

Calzado F:

Si este es tu calzado favorito, eres una persona atenta y orgullosa. Siempre paras con energía. No te preocupas por nada.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.