Hoy te hemos traído una prueba de coeficiente intelectual para comprobar si tu nivel de inteligencia es alto o bajo. El siguiente examen medirá tus habilidades cognitivas; es decir, la capacidad que tienes para resolver un problema y razonas lógicamente.

Existen varios tipos de pruebas de inteligencia, como las verbales, no verbales y de escala completa; sin embargo, estas suelen ser tediosas y muy largas. Por suerte, hoy Depor ha encontrado una forma emocionante y divertida de poner a prueba tus capacidades mentales a través de acertijos visuales.

Los acertijos son una forma rápida, divertida y emocionante de medir el pensamiento lógico y las habilidades de resolución de problemas de una persona y hoy tenemos uno preparado especialmente para ti. ¿Estás listo para desafiarte a ti mismo mientras te diviertes al mismo tiempo? ¡Comencemos!

Mira aquí la imagen del acertijo visual

En la siguiente ilustración que te presentaremos verás un garaje con un auto viejo estacionado adentro. La imagen a simple vista es normal; sin embargo, hay un gran error en ella y tu misión es detectarlo en 5 segundos o menos. Prepara tu cronómetro que el desafío visual comenzará ahora.

Hay un gran error en este acertijo con imágenes. Descúbrelo en 5 segundos. (Foto: Brainy County)

Mira aquí la solución del acertijo visual

¡Se acabó el tiempo! Algunos han podido encontrar el error fácilmente y eso demuestra que su coeficiente intelectual es superior al promedio. Si fuiste del grupo que no pudo hallar la solución no te preocupes que te la revelaremos a continuación. La respuesta es que la puerta del garaje no se puede cerrar porque está siendo trabada por el coche.

Solución a la prueba de inteligencia.

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Cabe mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Actualmente, estos se ven en todos lados porque son contenidos que cumplen la función de reemplazar el aburrimiento en nuestros tiempos libres.

De esta manera, se innovaron retos visuales, que en la gran mayoría de veces presentan imágenes donde debes hallar un error, encontrar la diferencia o simplemente responder a una pregunta. Primero te explican las instrucciones, que en su mayoría cuentan con un límite de tiempo, y, finalmente, encontrarás la solución. Este es el orden de los mayores retos.

¿Qué propósito tienen los retos virales?

Si bien es la traducción literal de la palabra en inglés viral challenge, que es como se le llama al fenómeno en el que los usuarios de redes sociales demuestran su capacidad de arriesgarse hasta exponer su propia vida, su salud o sus condiciones físicas o mentales, los retos virales no son otra cosa más que contenidos de entretenimiento que grandes y chicos pueden disfrutar tanto para divertirse como ejercitar sus mentes.

¿Por qué un reto viral es muy divertido?

Existen varias razones y es que los retos virales atraen la atención de adolescentes y jóvenes, una de ellas es porque son divertidos e interesantes. A los adolescentes les encanta demostrar lo creativos que son y lo bien que conocen los ejercicios que se presentan, demostrando el nivel de sus habilidades cognitivas.

¿Cuándo se hizo popular el reto viral?

Los retos virales no son algo nuevo y comenzaron a aparecer décadas atrás. Si bien fue internet lo que los ha impulsado con el paso de los años, este tipo de pruebas visuales ganaron una gran popularidad a través de las redes sociales como consecuencia de la pandemia, cuando muchas personas se vieron obligadas a buscar formas de entretenerse en su propio hogar. Desde entonces, ya se han convertido en toda una adicción para muchos.

¿Para qué sirven los retos virales?

Los retos virales no solo permiten mejorar la memoria, aumentar el nivel de concentración y estimular el cerebro, sino que proponen retos que a simple vista parecen sencillos de resolver, pero sus participantes deben cumplir con ciertos parámetros antes como dar con la respuesta antes que se cumpla el tiempo límite.

¿Cuáles son las ventajas de realizar un reto viral?

El reto viral o los contenidos que cuentan con desafíos muy complicados, posibilitan mantener y distribuir la atención en distintos sonidos, procesar diferentes estímulos, realizar cálculos o representar mentalmente un objeto.

¿Qué debe contener un reto viral para desarrollar funciones cognitivas?

Sabemos bien que los retos virales son contenidos que pueden ayudar a trabajar las funciones cognitivas según el tipo de función o proceso cognitivo que se tenga que rehabilitar. Se trata una recopilación de ejercicios ordenados por distintas capacidades cognitivas.