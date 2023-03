¿Eres de las personas que le gusta invertir su tiempo libre ejercitando su mente? Pues déjame decirte que has llegado al sitio indicado. Hoy Depor ha preparado para ti un acertijo visual para que pruebes tu nivel de inteligencia de una manera fácil, rápida y sencilla. Lo único que tienes que hacer es encontrar la hamburguesa diferente en la imagen que te presentaremos.

Pero ¡ojo! No te confíes que tienes un límite de tiempo de 7 segundos para darnos tu respuesta, por lo que tendrás que emplear un pensamiento creativo porque la solución, pese a ser fácil, no estará frente a tus ojos y requerirá que pienses un poco diferente para dar con la solución de este acertijo mental.

El siguiente problema es una prueba simple que permitirá que evalúes tu inteligencia y habilidades de observación. Requiere un pensamiento lateral para resolver el rompecabezas dentro del tiempo estipulado; sin embargo, te sentirás satisfecho si logras averiguar la respuesta en menos tiempo.

Instrucciones para el desarrollo del acertijo visual

En la imagen de abajo deberás identificar cuál de las tres hamburguesas es diferente a las otras dos en 7 segundos o menos. La ilustración muestra un lado de ellas y podrás ver los tomates queso y el pan que contiene una cobertura de semillas de sésamo. Debes mirar detenidamente antes de responder la pregunta que es muy simple, pero engañosa. ¿Podrás lograrlo¡¡Comencemos!

Mira aquí la imagen del reto viral

En este divertido acertijo, trata de identificar qué hamburguesa es diferente en la imagen. (Foto: Bright Side)

Mira aquí la solución del reto viral

Si observas cuidadosamente las tres hamburguesas, hay una diferencia muy leve en una de ellas. Todas tienen la misma cantidad de queso, tomates y pan; sin embargo, si ves la primera, podrás notar que tiene menos semillas de sésamo. Por tanto, la respuesta a este acertijo visual es que la primera hamburguesa es la distinta a las otras dos.

La respuesta a este cuestionario mental es que la primera hamburguesa es diferente a las otras hamburguesas. (Foto: Bright Side)

¿Has podido resolverlo? Si habías dado con la solución, te felicitamos por ello. La verdad es que este acertijo no es de los más fáciles. Por el contrario, si no has podido solucionarlo, lo sentimos. Sea como fuera, ahora ya tienes la oportunidad de compartirlo con tus amigos a ver si ellos son o no capaces de dar con la clave.

¿Qué es un acertijo visual?

Un acertijo visual es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.