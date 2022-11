Últimamente, los acertijos visuales que poseen límites de tiempo están llamando la atención en las redes sociales. Dicho ello, el día de hoy te traemos uno en el que solo se te da 7 segundos para averiguar dónde está el mono en la imagen. Si te confías, estarás destinado(a) al fracaso en este desafío. ¡Ojo! ¡Guerra avisada no mata gente!

¿Es posible encontrar al mono en poco tiempo? Por supuesto que sí. No creas a las personas que te digan lo contrario. Varios usuarios han manifestado que fueron capaces de hallarlo después de esforzarse al máximo. Tú también puedes hacerlo. Solo necesitas pensar únicamente en la prueba. Olvídate de las obligaciones que tengas por un momento. Es ahora o nunca. ¡Ya sabes!

¿Qué es lo que se debe hacer después de haber participado en el acertijo visual de esta nota? La opción que te damos es compartir el desafío con tus amigos y familiares. ¿Por qué? Porque de esa manera más personas tendrán la posibilidad de divertirse. ¿Eso no te parece genial? Bueno, eres libre de decidir. Nada más te damos una simple recomendación.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

Una familia decidió visitar un zoológico. Tanto los padres como los hijos se emocionaron al ver a las jirafas. Lo curioso es que justamente en el área de esos animales se ha escondido un mono y tú lo debes encontrar, como ya dijimos, en solo 7 segundos. Prestar atención a los detalles de la imagen es muy importante para ubicarlo.

¿Eres capaz de encontrar al mono en esta ilustración? Tienes 7 segundos para hacerlo. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del acertijo visual

El mono, al parecer, está muy asustado. No quiere ser visto por las jirafas ni por las personas que han visitado el zoológico. Si a pesar de todo ello, fuiste capaz de hallarlo en el tiempo establecido, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste encontrarlo, no hay ningún problema. A continuación sabrás dónde está exactamente.

En esta imagen se indica dónde está el mono. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que necesitas para divertirte sanamente. Consiste en hallar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Ten en cuenta que algunos poseen un límite de tiempo. Es decir, te piden encontrar algo en concreto rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

