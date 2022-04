La escena del restaurante ocultó de forma magistral un paraguas que no forma parte de la decoración, he ahí tu primera pista en este acertijo visual donde debes ser más hábil que nunca. El reto viral propone que debes resolver la prueba del paraguas que dejó a más de medio circuito con dolores de cabeza porque no encontraron respuesta alguna. Resuelve este desafío viral que es tendencia en redes sociales en estos días.

Solo sabiendo lo que te enfrentas entenderás su complejidad. Entiende que el tiempo límite solo incrementará la dificultad y tus habilidades. Dar la solución de este acertijo te llevará a poner en énfasis toda tu capacidad visual.

La imagen que te presentamos a continuación fue creada por Genial.Guru y viralizada en redes sociales. Tienes que hallar el paraguas en la ilustración y que fue oculto ahí a propósito para que sufras al intentar resolverlo.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Dónde está el paraguas? El acertijo visual donde falló el 97% de usuarios. (Foto: Genial.Guru)

Ponte las pilas si es que aún no logras ubicar este objetivo. Y es que no cualquiera logra dar con él en esos segundos que pide esta nota, pero tampoco te hagas bolas, pues fueron muchos los que sufrieron igual que tú, así que mira la respuesta ahora.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Pues llegamos al lugar menos esperado, pero más buscado. Solo algunos genios y más avispados dieron con la solución sin ningún tipo de ayuda pues, como verás a continuación, no era tan difícil dar con la respuesta a este reto visual. Pero no queremos desanimarte, pues siempre habrá más virales para ti en Depor.com.

Ahora bien, lo que estabas buscando no era nada del otro mundo. Si en realidad leíste toda la nota, sabrás que lo que debías buscar era el paraguas en la barra y lo tenías al costado del hombre con chamarra roja. Con todo ello, era fácil responder.

Solución del acertijo visual: aquí está el paraguas. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.