Nunca es tarde para entrenar tu mente, por lo que este acertijo visual te caerá como anillo al dedo. ¿Te sientes en la capacidad de superar esta prueba apta para genios? Todo lo que tienes que hacer en el reto viral que te mostraremos a continuación es localizar el rostro escondido en la imagen, para lo cual solo dispondrás de unos cuantos segundos. Por más sencillo que se vea, lo cierto es que este desafío sacará lo mejor de ti. Presta mucha atención a los detalles y podrás ser uno de los pocos que salieron victoriosos.

¿Quieres averiguar si tienes un ojo de águila y una mente privilegiada? Pues veamos de qué estás hecho ahora mismo. Lo que tienes que hacer es encontrar el rostro escondido en la gráfica y que no parece tan fácil de ver en este desafío.

Ya que tenemos tu atención, te mencionamos que este acertijo visual no es tan fácil como crees. Solo vamos a jugar con tus sentidos y prejuicios, pero tampoco es que sea tan complicado. Te lo advertimos, este reto viral te llevará al límite.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Acertijo visual en el que descubrirás si tienes buen ojo: ¿puedes ver el rostro aquí? (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Todavía no puedes dar con la solución? Lamentamos haberte puesto contra las cuerdas, pero el tiempo se acabó y si estás acá es porque tampoco no has resuelto este desafío. Prepárate para lo que estás por ver, pues aquí estaba el rostro.

Solución: mira dónde se encontraba el rostro escondido en la siguiente imagen (Foto: GenialGuru).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.





