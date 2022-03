No hay mejor forma de entrenar tu cerebro que con un acertijo visual como el que verás a continuación. Abre bien los ojos y demuestra de qué estás hecho gracias a este increíble reto viral. Tendencia en varios países, el siguiente desafío ha despertado el interés de miles de usuarios en redes sociales debido a su dificultad. ¿Te crees en la capacidad de resolverlo? La prueba no ha sido fácil para nadie y tu misión ahora será buscar el error que se esconde detrás de los dos niños en bicicleta. Buena suerte.

El siguiente acertijo visual se viralizó en Facebook y otras redes sociales, ayudando a miles de usuarios a ejercitar sus habilidades de percepción. Si bien es cierto que la prueba se ve sencilla, la verdad es que el reto viral es mucho más complicado de lo que parece. Recuerda, el tiempo es limitado y solo dispondrás de un máximo de cinco segundos para dar con la respuesta.

Todo lo que tienes que hacer este reto viral es ubicar dónde está el error en la imagen de los niños manejando bicicleta. En la ilustración se puede ver a dos jóvenes montados en sus vehículos, aunque hay algo que no cuadra y no está bien. Pese a que ambos llevan cascos y las bicicletas se ven en buen estado, ninguno se encuentra a salvo de un potencial accidente. ¿Ves el error?

IMAGEN COMPLETA

Encuentra el error en la imagen de los niños manejando bicicleta cuanto antes (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó, genio? ¿El tiempo de quedó cortó y no fuiste capaz de lograr dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos virales requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Tal y como podrás ver en la solución de este reto viral, el error era tan sencillo de ubicar como ver las llantas de las bicicletas que manejaban los niños. Si miras con detenimiento, podrás notar que el vehículo del niño del fondo tiene una rueda que no es redonda, lo que no debería permitirle conducir bien. Sin duda, este acertijo no era apto para cualquiera, puesto que muy pocos vieron ese pequeño detalle.

Solución: mira dónde se encontraba el error en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

