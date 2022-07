No son ‘101′, tampoco dos, pero sí una pequeña manada formada como militares donde parecen ser todos iguales, pero no: hay uno diferente en este acertijo visual. Tienes que ser hábil visualmente para descifrar qué dálmata es distinto a los demás por un pequeño detalle en alguna parte de su cuerpo, pero no te resultará nada sencillo, así que prepárate para llegar a tus límites en este reto viral. ¿Dónde, quién o cuál de ellos es?

Pon atención a los detalles de la imagen, pues hasta el más mínimo te ayudará a hallar las respuestas del acertijo viral. ¿Quieres más pistas o estás tranquilo con lo que tienes? Pues solo podemos señalarte que mires los detalles de las patas, colas y cabezas.

Si a pesar del tiempo y las pistas no lograste encontrar el dálmata distinto en este reto viral, pues descuida, ya que líneas abajo te mostraremos la respuesta. Ahora dinos, ¿cuántas veces trataste de resolver este desafío viral?

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Acertijo visual ‘GOAT’: ¿eres capaz de ubicar al dálmata diferente a los demás en esta gráfica? (Foto: Genial.Guru)

Si bien, algunos usuarios en las redes sociales pueden resolver el desafío rápidamente, a otros se les termina el tiempo. No es para menos: la aparente prolijidad de todas los objetos confunden a la hora de encontrar un objetivo como tal, pero trata de fijarte en los detalles.

RESPUESTA DEL ACERTIJO VISUAL

Pues viste la imagen y no diste con la respuesta, pero no te preocupes. Nuestra misión es enseñarte todos los objetivos por los que llegaste hasta aquí. Quizás sí viste los animales de la pecera y te diste cuenta que había un ave dentro, algo inusual en este tipo de ecosistemas.

Solución del acertijo visual ‘GOAT’: aquí ubica al dálmata diferente a los demás. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.