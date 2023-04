Hay un acertijo visual que está en boca de muchos usuarios porque no todos sus participantes han sido capaces de superarlo. Te contamos ello porque ese desafío es el que te presentamos aquí. ¿En qué consiste? Debes ubicar un overol que es diferente al resto en la imagen. ¡Abre bien los ojos!

Como las prendas que aparecen en la ilustración tienen varios colores, no es nada fácil ubicar a la que es distinta a los demás. Si quieres hallarla, tómate las cosas en serio. Esto es un juego, pero debes estar muy concentrado para prestar atención a los detalles. No pretendas cantar victoria estando distraído porque eso no pasará.

La pelota está en tu cancha en este preciso momento porque ya te indicamos lo que tienes que hacer para encontrar el overol diferente al resto. Todo depende de ti. Por otro lado, no olvides que en la página web de Depor siempre podrás divertirte porque hay muchos acertijos visuales, como el que consiste en identificar a la pareja que es diferente al resto en una imagen.

Imagen del acertijo visual del overol diferente al resto

En esta ilustración, que posee un fondo de color durazno, se pueden apreciar varios overoles. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

No se ha establecido un límite de tiempo en este acertijo visual, así que puedes demorarte buscando el overol que es distinto a los demás. Si en caso ya te cansaste y quieres saber dónde está, mira la siguiente imagen.

En esta imagen, cuyo fondo es de color durazno, se indica cuál es el overol diferente al resto. (Foto: genial.guru)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más acertijos visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

