Son pocos los acertijos visuales que se ganan un lugar en el corazón de los usuarios. Este, por ejemplo, es uno de esos desafíos. Su popularidad radica en su nivel de dificultad. Aquí tú solo cuentas con 7 segundos para hallar al hipopótamo que se esconde entre varios elefantes que están en una imagen.

La ilustración que hacemos mención es una creación de genial.guru. Esta nos muestra a muchos elefantes en un área verde. Si nada más le das un vistazo, vas a pensar que solo están dichos animales, pero no es así. También está el hipopótamo. Para ubicarlo debes prestar mucha atención a los detalles. No tienes de otra.

Este acertijo visual, definitivamente, hará que te diviertas bastante, pero si quieres entretenerte todavía más puedes sumarte a los otros desafíos que hay en la página web de Depor. Algunos son más difíciles de superar que otros. Uno que también está dando la hora es el que consiste en averiguar qué letra falta en una imagen.

Imagen del acertijo visual del hipopótamo

En esta ilustración se ve a muchos elefantes que están en un área verde. Entre esos animales, hay un hipopótamo. (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

No siempre se puede ganar. A veces toca perder. Si no fuiste capaz de cantar victoria en este acertijo visual, no te sientas mal. Esto es un juego. A continuación sabrás dónde está el hipopótamo en la imagen.

En esta imagen, donde hay muchos elefantes en un área verde, se indica la ubicación del hipopótamo. (Foto: genial.guru)

