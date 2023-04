Hay retos virales que solo pueden ser superados por unas cuantas personas. Te comentamos eso porque el desafío de esta nota de Depor nada más ha sido resuelto por inteligentes. ¿En qué consiste? Tienes que mirar una imagen y luego decir qué letra es la que falta. ¿Te sientes preparado para participar?

No te pedimos que des una respuesta en cuestión de segundos. Puedes demorarte en contestar. No hay ningún problema con eso, pero ten en cuenta que solo tienes un intento, así que piensa bien antes de decir algo. Concéntrate. No te distraigas con nada. Prestar atención a los detalles de la ilustración es importante.

Imagen del reto viral de la letra que falta

En esta ilustración, que posee un fondo de color crema, se puede ver un barco, un auto, un avión y las letras ‘A’ y ‘T’. (Foto: genial.guru)

Solución del reto viral

No te sientas mal si en caso no pudiste averiguar qué letra es la que falta. Este reto viral es muy difícil de superar. Es por eso que ahora te compartiremos la solución del mismo.

En esta imagen, cuyo fondo es de color crema, se indica cuál es la letra que falta. (Foto: genial.guru)

