Echa un vistazo a la historia e intenta dar con la respuesta en menos de 10 segundos. El siguiente reto viral consiste en encontrar a la persona que está mintiendo de las tres que hay en la imagen, para lo cual deberás estar atento a las pistas que te demos. Un hombre volvió de practicar snowboard para verse con unas amigas, sin imagiar el lío en el que había metido. ¿Te crees en la capacidad de resolver este acertijo visual? No te dejes engañar por las afirmaciones de cada protagonista y usa tu cabeza para dar con la solución del desafío lógico en redes sociales.

Cuando se reunió con sus amigas, el hombre revisó sus cosas y notó que faltaba su comida, así que les preguntó si sabían algo al respecto. La primera mujer aseguró que había estado patinando todo el día, y la otra dijo que había estado bebiendo el mismo jugo junto al fuego desde la mañana. El hombre sonrió de inmediato porque sabía que una de ellas estaba mintiendo. ¿Quién lo hacía?

En el mundo existen personas tan observadoras que pueden decir con facilidad cuáles son las diferencias entre una lechuza y un búho. No obstante, hay también otro grupo de individuos que son tan despistados que no podrían siquiera distinguir a una cebra entre un grupo de vacas, o a un jabalí entre varios cerdos. Dicho esto, te mostramos una prueba visual que ayudará a ejercitar tus habilidades de deducción.

IMAGEN COMPLETA

Descubre al mentiroso en este acertijo visual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿Te diste por vencido luego de no conseguir dar con la respuesta? Tranquilo, no te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, descuida, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Como podrás ver en la solución de este reto viral que hoy te presentamos, es la mujer del centro la que mentía, mientras que la otra decía la verdad. ¿Cómo podías adivinarlo? Según revelaron los creadores del desafío, la fémina que sostiene el vaso no puede estar diciendo la verdad debido a que el hielo se habría derretido si hubiera estado en el vaso desde la mañana como aseguró.

Solución: mira quién mentía en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

